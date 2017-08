Spiel, Satz und Sieg unter der Sonne

"California here we come" dichtete 2002 die amerikanische Band Phantom Planet sehnsuchtsvoll für den US-Serien-Hit "O.C., California". "Kalifornien, ich komme" - das bleibt für den Baden-Badener Valentin Baranyi keine Sehnsucht: Das 18-jährige Tennistalent wird sich ab Ende August inmitten von Sommer, Sonne und Strandschönheiten wiederfinden. Dank eines Sportstipendiums.

Dass der kalifornische "way of life" an der Holy Names University in Oakland aber auch Schweiß, Heimweh und kaputte Schläger mit sich bringen wird, dürfte der Spieler des TC Rot-Weiss Baden-Baden wohl unweigerlich feststellen. Doch der sympathische 18-Jährige geht dieses große Abenteuer an - und wird es mit seiner ruhigen und bescheidenen Art sicherlich meistern.

Der erste Ball ging jedenfalls schon übers Netz: Auf der Suche nach talentierten Nachwuchssportlern in ganz Deutschland wurde im vergangenen Oktober die Jomi-Sport-Scholarship-Agentur auf Baranyi (damals Nummer 265 der deutschen U-18-Rangliste) aufmerksam. Auf deren Vorschlag hin habe ihm die Vorstellung, Tennis und Studium in den USA "perfekt verbinden zu können", immer besser gefallen. Es folgte der nächste Satz: Ein Bewerbungsvideo wurde gedreht und über den Ozean geschickt. Und siehe da: Die Uni an der US-Westküste war nicht die einzige, die den Baden-Badener haben wollte. Erst vor rund zwei Wochen fiel die Entscheidung zugunsten der Holy Names. Wie für die meisten Unis in den USA, sei es auch für die Holy Names kein Problem, wenn er wegen Spielen und Turnieren im Unterricht fehlt. Ausschlaggebend bei der Wahl war neben dem Sportangebot auch das akademische Niveau seiner neuen Lernstätte.

Früh morgens schon wird Baranyi ab dem 23. August täglich die Tennisschuhe schnüren, mit seinem internationalen 16-köpfigen Team - in dem er der Jüngste sein wird - trainieren, gemeinsam frühstücken und sich dann dem Studiengang "International Business" widmen. So ungefähr jedenfalls: "Wie der Alltag genau aussehen wird, das weiß ich selbst noch nicht." Eine allzu große Umstellung wird es für ihn gar nicht werden. Denn seit er im Juni sein Abitur gemacht hat, schlägt er in seiner freien Zeit sowieso jeden Tag einen Ball nach dem anderen auf dem TC-Gelände.

Dass er sich an eine neue Umgebung problemlos anpassen kann, hat er schon einmal bewiesen. 1998 in Ungarn geboren, kamen seine Familie und er 2010 der Arbeit wegen in die Gegend von Offenburg und 2013 dann in die Kurstadt. Baranyis ungarische Staatsbürgerschaft bleibt hinter akzentfreiem Deutsch verborgen. Nun also American-English. "Ich verstehe so gut wie alles", sagt der Sportler über seine künftige Alltagssprache. Dennoch: "Es ist ein gewisser Respekt da - vor allem vor dem Studium."

Seine Gefühle spielen derzeit Pingpong mit ihm. "Ich werde viel vermissen. Meine Eltern, meine Freunde, die vertraute Umgebung", gesteht er. Andererseits weiß er, dass durch diese Chance "viele Türen für mich aufgehen". Er freut sich auf sein Studium, neue Erfahrungen und neue Freunde an einem sicherlich lebenswerten Ort. Und vielleicht auch darauf, seinem "größten Idol" nachzueifern: Rafael Nadal.

Die Holy Names Uni gehört zu den besten Divison-2-Colleges der USA, erklärt Baranyi. Während seiner Studienzeit könnte es ein Ziel sein, auf ein Division-1-College zu wechseln, denn dort geht es dann Richtung Profisport. Würde er sich so weit verbessern, dass er diesen Matchball zugespielt bekommt, würde er ihn gern verwandeln. Dabei hat er aber das akademische Ziel eines guten Abschlusses immer fest im Blick.

Auf sich selbst blickend, bleibt der junge Mann bescheiden und sachlich. Glaubt man Vesna Miletic, Geschäftsführerin der Entdecker-Agentur von Baranyi, sind es nur rund 300 Nachwuchs-Tennisspieler aus der ganzen Bundesrepublik, die den gleichen Weg wie Baranyi gehen. Auch der Karlsruher Profi-Spieler Yannick Hanfmann wandelte auf diesen Pfaden - vor rund zwei Wochen zog er erstmals in ein ATP-Finale ein. So geht "california dreaming". Vielleicht wird auch für Baranyi der amerikanische Traum zur sportlichen Wirklichkeit.