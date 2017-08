Kampf um die Krone

Der 13. Spieltag in der Motoball-Bundesliga steht ganz im Zeichen des Kampfs um die Südmeisterschaft. Am Sonntag wird es nämlich spannend: Der zweitplatzierte MSC Ubstadt-Weiher gastiert beim MSC Comet Durmersheim, Spitzenreiter MSC Taifun Mörsch könnte sich mit einem Sieg beim Tabellendritten MSC Puma Kuppenheim bereits die Südkrone aufsetzen. Am Samstag treffen Budel und Malsch aufeinander.

Die Malscher wollen sich in ihrem letzten Auswärtsspiel in den Niederlanden (18 Uhr) so teuer wie möglich verkaufen und sich auch schon auf den B-Pokal vorbereiten. Da könnte man auch wieder auf Budel treffen. Die Niederländer hatten sich in der Saison sicherlich mehr ausgerechnet und wollen in der "Trostrunde" noch einmal angreifen. Zunächst gilt es für Miel Looijmans und Co. jedoch, sich mit einem Sieg vom Heimpublikum zu verabschieden.

Am Sonntagnachmittag empfängt der Comet aus Durmersheim um 15 Uhr den amtierenden Meister Ubstadt-Weiher im Oberwaldstadion. Für beide Teams geht es um viel: Nur mit einem Sieg können die Spargelstädter die Chance auf die Südmeisterschaft wahren - allerdings nur, wenn Taifun Mörsch in Kuppenheim verliert. Auch Platz zwei ist noch nicht unter Dach und Fach. Dafür braucht der Titelverteidiger jeden Punkt. Der MSC Comet kann mit einem Sieg seinerseits die Playoff-Qualifikation unter Dach und Fach bringen.

Das absolute Spitzenspiel steigt zeitgleich im Stadion an der Eichetstraße in Kuppenheim. Dann empfangen die heimischen Pumas den Taifun aus Mörsch. Der Tabellenführer könnte mit einem Auswärtssieg den Sack zu machen. Dann wäre das Zwischenziel "Südmeisterschaft" erreicht. Der MSC Puma kann den Platz ganz oben an der Tabellenspitze nicht mehr erreichen, auf Platz zwei schielt man aber trotzdem noch. Darum ist ein Sieg im Spitzenspiel Pflicht. Anpfiff der Begegnung ist um 15 Uhr. (tm)