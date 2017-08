Erfolg und Erfahrung im Gleichklang

Sie betreten die Matte, sie verbeugen sich voreinander, die Konzentration der Sportler ist greifbar. Der Kampfrichter gibt das Startsignal. Für die beiden Karateka David Matz und Jakob Schmidt ist das längst Routine. Nicht jedoch bei einer Weltmeisterschaft. Bei den morgen beginnenden JKA World Championships 2017 in Limerick/Irland feiern die beiden Sportler des Karate-Dojo Makoto Baden-Baden Premiere.

Mit dabei ist auch ihr Heimcoach und Trainer des Regionalstützpunkts Südwest, Pascal Senn. "Titel und Platzierungen zu erreichen wäre schön, wird aber sehr schwierig", erklärt der 37-Jährige mit Blick auf die starke Konkurrenz. Vielmehr hofft er, dass seine Schützlinge "ihre beste Leistung abrufen können".

Dass Schmidt und Matz Großes leisten können, haben sie im Vorfeld der WM bewiesen und sich in den Disziplinen Kata (stilisierter Kampf gegen einen imaginären Gegner) und Kumite (Kampf zweier Gegner ohne vorherige Absprache der Techniken) in den Blickwinkel des Nationaltrainers Thomas Schulze gekämpft. So darf sich der 19-jährige Matz als aktueller deutscher Meister im Kumite-Team und als Vizemeister im Kumite-Einzel bei den Junioren bezeichnen; Schmidt (25 Jahre) ist bei den Senioren (ab 21 Jahre) Inhaber des deutschen Meistertitels im Kumite-Team und ist Zweitplatzierter im Kata-Team. Bei der Nominierung seines Kaders beschränke sich der Nationalcoach nicht auf aktuelle Platzierungen, sondern schaue sich die Leistungen und Entwicklungen der Kämpfer über einen längeren Zeitraum an, erklärt Schmidt.

Denn genau das sei es, was Karate ausmacht, da sind sich Senn, Schmidt und Matz einig. "Der Weg ist das Ziel", benutzt Matz die vielzitierte Aussage von Konfuzius. Und doch klingt dieser Satz aus dem Mund des Karateka nicht abgedroschen, sondern scheint nirgendwo passender als im Zusammenhang mit dem Kampfsport. "Karate ist eine lebensbegleitende Kampfkunst", verdeutlicht Senn, "es geht darum, sich zeitlebens mit dem eigenen Körper und Geist auseinanderzusetzen."

Und dazu gehört der Wettkampf. "Die Wettkampfphase ist ein Abschnitt auf dem Weg. Denn den Charakter kann ich nur vervollkommnen, wenn ich die Abschnitte durchlebt und Erfahrungen gemacht habe", sagt Heilpraktiker und Osteopath Schmidt. Er macht aber unmissverständlich klar, welche Einstellung man für das Turnier, das für die Senioren am Samstag und Sonntag stattfindet, haben muss: "Ich will Weltmeister werden, alles andere wäre Blödsinn." Der gebürtige Krefelder tritt im Kata-Einzel an, im Kumite-Team ist er als Ersatzmann vorgesehen.

Hart trainiert haben Schmidt und seine Kameraden allemal dafür, der Fokus sei das ganze Jahr auf die WM gerichtet gewesen. Normalerweise werde drei- bis viermal pro Woche Karate und zusätzlich die allgemeine Fitness trainiert. Vor der WM wurde das Pensum auf täglich zwei Trainingseinheiten gesteigert, während des einwöchigen Trainingslagers kürzlich in Freiburg standen bis zu fünf Stunden tägliches Üben auf dem Programm. Und vor allem die Stärkung des Teamgeistes, so Schmidt: "Wer gemeinsam kämpft, kann auch gemeinsam leiden und vor allem siegen."

Auch wenn es im Karate mit Titeln nicht getan sei - "Wettkampf und Charakterbildung gehen miteinander einher", so Matz -, steht es für den Studenten ("International Business") außer Frage, dass "eine Platzierung wünschenswert ist". Anvisiert ist diese im Kata-Einzel, ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter seinem Auftritt im Kumite: Im Trainingslager vergangene Woche hat er sich die Nase gebrochen, der Arzt entscheidet nun mit, ob ein Kampf möglich ist oder nicht.

Heute hebt der Flieger gen Dublin ab, vor Ort in Limerick wird es dann mit dem gesamten Kader von rund 25 weiblichen und männlichen Athleten ein "Einschießen" geben, erklärt Matz, der seit seinem zehnten Lebensjahr im Baden-Badener Dojo kämpft. "Dabei bereiten wir uns auf den Punkt vor. Mit lockerer Intensität wiederholen wir die wichtigsten Übungen."

Neben allen Grundtechniken, Hebeln und Würfen sei Karate jedoch vor allem eine "gewisse Lebenseinstellung", so Schmidt. "Karate prägt uns." Er gibt ein Beispiel: "Ich habe keine Probleme damit, Präsentationen zu halten." Denn auf der Karatematte lernt man damit umzugehen, wenn man von einem großen Publikum angeschaut wird. Klar sei die aktive Wettkampfphase für einen Karateka eine lange, umso mehr nehme man aus dieser Zeit jedoch mit: "Es geht darum, seine Stärken und Schwächen kennenzulernen, mit Ängsten, Sieg und Niederlage umzugehen. Das sind Sachen, die wichtig sind für die Persönlichkeitsentwicklung", fasst Trainer Senn zusammen. Neben dem großen Ehrgeiz, den die beiden intelligenten Sportler Matz und Schmidt an den Tag legen, werden sie ganz sicher auch eins nicht aus den Augen verlieren: Die Karate-Grundeinstellung des respektvollen Umgangs miteinander.