Nächste Mammutaufgabe

Dietmar Blicker ist ein erfahrener Trainer, man könnte ihn durchaus mit dem Prädikat Trainerfuchs versehen. Bestes Beispiel hierfür: Trotz der 1:5-Auftaktpleite in Linx und der 0:4-Klatsche gegen den Oberligisten SV Oberachern in der zweiten Runde des SBFV-Pokals blieb der Coach des Fußball-Verbandsligisten SV Mörsch ruhig, verwies auf die teilweise ordentlichen Auftritte und vertraute auf die durchaus vorhandenen Stärken seines neu formierten Teams. Der Lohn: Mit 4:0 wurde der SV Stadelhofen geradezu weggefegt aus der heimischen Sandgrube.

"Es ist beruhigend zu sehen, dass wir, trotz unserer eher beschaulichen Rahmenbedingungen, nicht chancenlos sind und in der Liga mit einigen Teams mithalten können", kommentiert Blicker den ersten Saisonerfolg vom vergangenen Sonntag. Obwohl der SV Stadelhofen sicherlich einen "schlechten Tag" erwischt habe, war der SVM-Trainer mit dem Spiel seiner Jungs "rundum zufrieden". Besonders gefiel Blicker der "mutige Auftritt und das schnelle Umschaltspiel". Während seine Mannschaft in den Spielen gegen Linx und Oberachern die durchaus vorhandene Chance zum Anschluss verpasste, war das Spiel gegen Stadelhofen ganz nach Blickers Geschmack: "Die Spieldynamik ist für uns gelaufen. Der SVS hat die Möglichkeit zum Ausgleich und im Gegenzug machen wir das 2:0."

Nun wartet nach der Auswärtspartie in Linx mit dem morgigen Gastspiel beim Oberliga-Absteiger Offenburger FV gleich die nächste Mammutaufgabe auf Blickers Mannschaft. Generell scheint es so, als mutierten die Mörscher zu Rundenbeginn zu richtigen Reiseexperten. Nach dem Gastspiel in Offenburg macht sich der SVM nächste Woche auf den Weg nach Neustadt, wo der heimische FC auf das Blicker-Team wartet. Drei von den ersten vier Partien müssen die Mörscher also auf des Gegners Platz bestreiten - der Spielplan meint es wahrlich nicht gut mit dem SVM. "Für mich spielt das keine große Rolle. In der Verbandsliga sollte man dieser Tatsache keine große Bedeutung beimessen", findet Blicker und macht sich vielmehr Gedanken, wie und mit welchem Personal er gegen den Offenburger FV spielen lassen will, schließlich fehlen Hans Kyei, Tobias Gauder, Philipp Würz und Fabio Celentano urlaubsbedingt, hinter dem Einsatz von Christof Leiss und Steven Herbote steht noch ein dickes Fragezeichen.

"Gegen den Offenburger FV ist es schwer zu bestehen, egal ob die Genannten da gewesen wären oder eben nicht", sagt Blicker in seiner typischen Art. Logische Konsequenz der grassierenden Urlaubswelle: Der Kader wird mit einigen Spielern aus der Kreisliga-A-Mannschaft verstärkt. Und auch daraus zieht der SVM-Coach natürlich Positives: "Die Jungs, die wir hochziehen, können sich beweisen und gegen eine Topmannschaft weitere Erfahrungen auf einem hohen Niveau sammeln."

Unter diesen Umständen macht Blicker auch keinen Hehl daraus, dass er "eine Punkteteilung sofort unterschreiben" würde.