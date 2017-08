Reifeprüfung gegen rheinische Defensivkünstler

"Tore machen! Tore machen", trieb KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister seine Mannschaft beim abschließenden Torschusstraining des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC vor Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Fortuna Köln heute Abend (19 Uhr) an. Ein leichtes Unterfangen wird das Toreschießen gegen defensiv gute Gastgeber im Kölner Südstadion aber nicht. Nur zwei Gegentreffer hat der kampf- und laufstarke Tabellenzweite der dritten Liga in vier Partien bisher kassiert.

"Es heißt für uns, den Kampf anzunehmen wie gegen Leverkusen und darüber hinaus mit unserer fußballerischen Qualität nach vorne ihre Defensive zu knacken", fordert der Karlsruher Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Zehn Punkte aus vier Spielen, davon drei Partien zu Null gewonnen sprechen für die Kölner. "Die haben eigentlich die Punktezahl, die wir gerne hätten", erklärt Kreuzer. Die magere Vier-Punkte-Ausbeute der Badener soll allerdings heute durch drei Zähler gefüttert werden, hofft er.

"Ich glaube, wenn wir einfach mit der Leidenschaft und 100-prozentiger Konzentration wie gegen Leverkusen zu Werke gehen, dann sind wir auch in der Liga in der Lage, defensiv solide und seriös zu spielen und bekommen nach vorne immer wieder unsere Möglichkeiten. Die Basis aber wird in der Defensive gelegt."

Für die werden in der Innenverteidigung der Startformation wohl erneut Martin Stoll und David Pisot verantwortlich sein. "Uns erwartet dort ein sehr schweres Spiel. Im Südstadion ist es immer schwierig, zu spielen. Die Mannschaft wird Vollgas geben und uns alles abverlangen. Da werden keine 90 Prozent reichen, da müssen wir von der ersten Minute an topkonzentriert sein, um was zu holen", mahnt Pisot, der bereits als Gast im Südstadion gespielt hat.

Nach dem Auftritt gegen Leverkusen und auch gegen Wiesbaden in der Liga könne der KSC mit breiter Brust nach Köln fahren. "Gegen Leverkusen war es eine sehr gute Defensivarbeit unserer gesamten Mannschaft. Jeder ist für jeden gerannt. Wenn wir das mitnehmen, bin ich zuversichtlich, dass wir eine kleine Serie starten können."

Dies funktioniere aber nur mit der richtigen Grundeinstellung, mahnt er. Man könne mit Selbstvertrauen in die Partie gehen, auch wenn man auf dem Papier als Elftplatzierter Außenseiter sei.

Dass Marvin Wanitzek dank seiner Gelb-Rot-Sperre dabei nicht mithelfen kann, sorgt bei KSC-Trainer Meister indes nicht für schlaflose Nächte. "Das Beste wäre, wenn ich mir wünschen könnte, dass er mitfahren kann. Aber es ist kein Wunschkonzert", sagt Meister schmunzelnd.

Lachen können will er auch, wenn Schiedsrichter Asmir Osmanagic die Partie abpfeift. "Wir wollen versuchen, den Fans etwas zu bieten und den Ertrag einzufahren." Denn das viele Lob, das er und der KSC für den Auftritt gegen Leverkusen erhalten habe, sei zwar schön, durch das Ausscheiden im Pokal fühle es sich aber "richtig fies an". Dementsprechend wolle man sich nun auch belohnen für einen guten Auftritt.

Seine Mannschaft sei hochkonzentriert und signalisiere ihm, dass sie dazu bereit sei, alles rauszuhauen, spürt der KSC-Trainer. Das sei auch nötig, denn im Südstadion werde der KSC "brutal gefordert", sieht Meister auch eine Art "Reifeprüfung" auf seine Jungs zukommen.

Durch das nicht "zu unterschätzende" Auftaktprogramm, das der KSC hinter sich habe, sei die Mannschaft in den vergangenen Wochen gereift und zusammengewachsen. "Die Reifeprüfung ist sicher morgen Abend vorzuführen", hofft er auf viele Tore und keinen Gegentreffer.(and)