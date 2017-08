Neuzugang Yanagida als Fernost-Magnet

Gleicher Sponsor, neuer Name. Nicht mehr als TV Ingersoll Bühl, sondern als "Volleyball Bisons Bühl" will der badische Bundesligist künftig in der ersten Liga für Furore sorgen. Zur Namensänderung kam es, weil die Bühler Cristano GmbH, die seit inzwischen fünf Spielzeiten als Namenssponsor fungiert, nicht mehr Lizenznehmer von Ingersoll-Uhren ist, sondern inzwischen komplett auf die Eigenmarke "Carl von Zeyten - Black Forest Watches" mit der Produktlinie "Bison" setzt. Für Firmen-Chef Werner Kwiatkowski war es keine Frage, dass der bisher auf den Namen Ingersoll laufende Sponsorenvertrag deshalb durch einen neuen, bis ins Jahr 2020 laufen Vertrag ersetzt wird und die Mannschaft künftig auch offiziell als "Bisons" auflaufen wird.

Insgesamt wolle man künftig noch stärker mit der "Marke" Schwarzwald werben, sagt Bühls Manager Manohar Faupel und da passe es sehr gut, wenn die Schwarzwald-Volleys als Werbebotschafter der "Black Forest Watches" auftreten. Außerdem wurde eine ideelle Partnerschaft mit der Schwarzwald-Tourismus GmbH gestartet, vor allem mit Blick auf die zu erwartenden japanischen Zuschauer. Seit bekannt ist, dass der japanische Nationalspieler Masahiro Yanagida in Bühl aufschlagen wird, ist bei den Bisons die Zahl der Internet-"Freunde" aus Fernost sprunghaft angestiegen. Es gibt sogar schon Anfragen von japanischen Fans, die gezielt wegen der Volleyballspiele nach Bühl kommen wollen.

Doch nicht nur hinter den Kulissen läuft die Saisonvorbereitung auf Hochtouren, auch im Trainingsbetrieb vermeldet Trainer Ruben Wolochin deutliche Fortschritte. Nach einem Jahr mit guten Einzelspielern, die nicht zu einer Mannschaft zusammen wuchsen, hofft Wolochin in der kommenden Saison auf ein eingeschworenes Kollektiv.

Ende des Monats kommt es beim Zweitligisten FT Freiburg zu einer ersten Standortbestimmung, in heimischer Halle werden die Bisons am 7. September erstmals zu sehen sein. Am 8. und 9. September folgt dann in heimischer Halle ein Turnier, an dem neben Bühl der schweizerische Erstligist Volley Top Luzern und Volley Haasrode aus Belgien teilnehmen werden.

Bis zum Saisonauftakt am Samstag, 14. Oktober, gegen die United Volleys Rhein-Main stehen weitere Testspiele und Turnierteilnahmen auf dem Programm. Und auch der Ticketverkauf für die kommende Saison hat begonnen. (win)