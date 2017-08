Der Fluch der guten Taten

Träumen ist erlaubt. Christian Streich hat in seiner Trainerlaufbahn fast alle Fußballstadien Deutschlands kennengelernt. Er weiß um die Atmosphäre und die größtenteils gewaltigen Ausmaße, wenn es auf Reisen geht. Eine ihm bislang unbekannte Arena hat es ihm besonders angetan, in der die Heimfans wie eine grüne Wand hinter ihrem Team stehen und bisweilen nicht nur die weiblichen Zuschauer bunt gescheckte Röcke tragen.

Da man auf Reisen immer etwas erleben kann, wäre ein Abstecher des Bundesligisten Sport-Club Freiburg zum schottischen Abonnementmeister Celtic Glasgow für den südbadischen Kulttrainer ein persönliches Highlight gewesen, die Belohnung für die jahrelange Kärrnerarbeit.

Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv. Denn mit dem überraschenden Qualifikations-Aus gegen den slowenischen Vertreter aus Domzale ist die Europa League für den Sport-Club beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Die prickelnde Atmosphäre im kultigen Glasgower Celtic-Park, "Paradise" genannt, kann Streich also auch künftig nur als Privatreisender genießen.

Der Stimmungskiller ist womöglich auch ein erster merklicher Hinweis darauf, welch knifflige Bundesliga-Saison, die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt beginnt, den Südbadenern bevorsteht. Mit der Europa-League-Quali-Ouvertüre wurde die gesamte Vorbereitung nicht unerheblich beeinträchtigt. Der Fluch der guten Taten der Vorsaison.

"Die Situation ist maximal kompliziert", bringt es Jochen Saier, der Vorstand Sport, auf den Punkt. Zudem hat der große Erfolg, der Rang sieben darstellte, wieder massiven personellen Aderlass zur Folge gehabt. Mit Topscorer Vincenzo Grifo (sechs Tore, zwölf Vorlagen) und dem torgefährlichen Maximilian Philipp (neun Tore, drei Assists) verließen die beiden kreativsten Offensivkräfte den Verein Richtung Mönchengladbach und Dortmund. Das spülte rund 26 Millionen Euro in die Kassen, hinterließ aber ein riesiges spielerisches Vakuum. "Es schmerzt nicht, es ist normal, das ist Freiburg", kommentierte Streich bekannt ironisch, der gestern seinen Vertrag beim SC verlängerte. Über die Laufzeit wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Mit einem Personaletat von rund 30 Millionen Euro - dafür bekommt man nicht einmal ein halbes Bein von Neymar - nimmt der familiär geprägte Verein in der Bundesliga-Finanztabelle nach den Abstiegen von Darmstadt und Ingolstadt wieder den letzten Platz ein. Freiburg bekommt den weltweit überhitzten Transfermarkt mit aller Gewalt zu spüren. Wenn die Giganten der Branche, also halb England dank der irren TV-Summen, Paris St. Germain und die spanischen Großklubs Mondpreise für neue Spieler bezahlen, büßt auch der Zwerg aus dem Breisgau am Ende der Nahrungskette mit. "Brutalo-Kapitalismus", nennt Streich die Auswüchse. So ging ihm zum Beispiel der Türke Cengiz Ünder, der schon fest eingeplant war, durch die Lappen.

Knapp zwei Wochen vor Ende der Transferperiode wurden in dem 21-jährigen österreichischen Nationalverteidiger Philipp Lienhart von Real Madrids Reserve, dem 20-jährigen Sturmtalent Bartosz Kapustka und Rückkehrer Marco Terrazzino erst drei Neuzugänge verpflichtet. Ersterer hat in der Vorbereitung gute Ansätze gezeigt. Der junge Pole will nach einer Frustsaison als Dauerreservist beim letztjährigen englischen Champion Leicester City "den Fußball wieder genießen können". Zuletzt musste er verletzt kürzer treten. Der 26-jährige Terrazzino aus Hoffenheim war bereits zwischen 2012 und 2014 beim SC, kam aber nur zu acht Bundesligaeinsätzen (zwei Tore).

Angesichts der finanzstarken Konkurrenz - auch die Aufsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 haben mehr zu bieten - muss der Sport-Club personell nachlegen, doch wo hernehmen, wenn man sich zurecht dem Transferwahnsinn verschließt? "Die Aufgabe wird es künftig sein, dass der eine oder andere, der kein Stürmer ist, auch mal treffen muss. Wir haben viel Qualität verloren. Das muss nun auf mehrere Schultern verteilt werden", fordert Streich.

Der 52-Jährige denkt dabei sicher an die beiden U-21-Europameister Marc-Oliver Kempf und Janik Haberer. Innenverteidiger Kempf ist auch im gegnerischen Strafraum mit seiner Kopfballstärke eine gefährliche Waffe, der offensive Mittelfeldstratege Haberer hat noch viel Potenzial in sich. Im Sturm müssen Florian Niederlechner und Bundesliga-Topjoker Nils Petersen ihre Torproduktion des Vorjahres möglichst noch steigern und tunlichst verletzungsfrei bleiben, soll die Saison erneut erfolgreich enden.

Der in der vergangenen Saison im Übermaß gezeigte Teamgeist, die nötige Geschlossenheit im Kader, die Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken, werden mitentscheidend sein, ob man als Karpfen im Haifischbecken weiter mitschwimmen darf oder von den großen Tieren aufgefressen wird. "Ich bin lieber Siebter als Zwölfter", antwortete Streich auf die Frage eines TV-Reporters bezüglich des damit einhergehenden Stressprogramms. Als Zwölfter hätte er eine normale Vorbereitung absolvieren können. Als Siebter lauern Fallstricke. Im ersten hat man sich gleich verheddert.