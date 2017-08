Schule des Lebens hautnah kennenlernen Von Hucky Krämer "Warum wird ein sonst ganz normaler Mensch Fußballschiedsrichter?", wurde Bernd Heynemann einmal gefragt. Der ehemalige WM-Referee wusste die Antwort nicht, nicht einmal, was ihn selbst betrifft. Die Leiden des Schiedsrichters sind groß, das Geld, das Prestige, verglichen mit den Spielern, eher unbedeutend. Im besten Fall nimmt man von ihm auf dem Platz keine Notiz. Simon Scharf weiß, warum er diesen Weg eingeschlagen hat. Schiedsrichter zu sein heißt für ihn, die Schule des Lebens hautnah kennenzulernen. Der 27-Jährige aus Vimbuch frönt seit 2006 mit Leidenschaft seinem Hobby, der Schiedsrichterei. Dafür hat er sogar seine durchaus erfolgversprechende Karriere als Torhüter beim SV Vimbuch geopfert. Bereut hat er es noch keine Sekunde. Er liebt den Fußball, hat großen Spaß daran, der 23. Mann auf dem Platz zu sein. Er sieht sich nicht als Aufpasser und Schnellrichter, sondern als Konfliktlöser, Vermittler und Führungskraft. Er freut sich über die optimale Betreuung und genießt die tolle Kameradschaft, die unter den Pfeifenmännern herrscht. Und er ist jetzt da, wo sein Heimatverein wohl niemals hinkommen wird: in der Verbandsliga. Seit dieser Runde pfeift Simon Scharf im südbadischen Oberhaus. Sein Premierenstück vergangene Woche im Kehler Rheinstadion meisterte er mit Bravour. An ihm lag es jedenfalls nicht, dass der Kehler FV in der Nachspielzeit noch das 1:1 kassierte. Es hatte in der zweiten Halbzeit zwei Verletzungsunterbrechungen und fünf Auswechslungen gegeben, da waren die drei Minuten Nachspielzeit mehr als berechtigt. Die vier Gelben Karten, die der trotz seiner jungen Jahre schon sehr erfahrene Schiri verteilte, ebenfalls. Lampenfieber hatte er keines, dafür ist er schon zu lange im Geschäft. "Es war keine kritische Partie. Vom Spiel her war es sogar einfacher zu leiten wie in den unteren Klassen. Die legen hier nach einem Pfiff den Ball hin und spielen schnell weiter. Das Tempo ist höher, das Niveau besser", sagt Scharf. Und die Verbandsliga kennt er ja schon als langjähriger Assistent von Luka Gille. Im Gespann des Sinzheimer Referees ist er nun auch in der Oberliga an der Linie tätig. Schiedsrichter zu sein bilde den Charakter, hat Bernd Heynemann einmal gesagt. "Die Schiedsrichterei nimmt auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen positiven Einfluss", meint Scharf. Ihn reizt es auch, in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen zu müssen und zu diesen im Nachhinein auch zu stehen. Ihn reizt die Aufgabe, mit 24 verschiedenen Charakteren auf dem Platz, den Trainern und Zuschauern umzugehen. Er weiß schon in den ersten Minuten eines Spiels, ob er streng sein muss oder großzügig sein darf. Scharf nennt das den "roten Faden". Was übrigens auch von den Schiedsrichterbeobachtern - neben Auftreten, Teamarbeit, Laufvermögen, Stellungsspiel und dem Gesamtbild - benotet wird. Apropos Laufvermögen. Das war einer der Gründe, warum Scharf zur Schiedsrichterei gekommen ist. "Bei den C-Junioren hatten wir oft ältere Schiris, die sich überwiegend am Mittelkreis aufhielten und nur selten auf Ballhöhe waren. Das hat mich genervt. Und ich habe mir schon damals gesagt: Das kann ich besser", meint Scharf heute. Außerdem wollte er möglichst alleine für sich verantwortlich sein. Der verstorbene Alfred Ziegler, Timo Horcher und Manuel Royal, alle damals noch für den SV Vimbuch an der Pfeife, haben ihn dann auf seinem Weg tatkräftig unterstützt. Saisonziel ist der Klassenerhalt Es war ein weiter Weg vom ersten C-Juniorenspiel 2006 über die Kreisligen, die Bezirksliga und die sechs Jahre Landesliga bis zum ersten Verbandsliga-Spiel. Es gab auch Rückschläge, aber den Spaß hat Scharf nie verloren. Ein Vorbild hat der BVB-Fan nicht, auch kein bestimmtes Ritual vor einem Spiel. Der Zug in den Profifußball ist auf Grund seiner 27 Jahre abgefahren, aber das kümmert ihn nicht. Sein erstes Ziel ist es jetzt erst einmal die Verbandsliga zu erhalten, immerhin steigen sechs der insgesamt 24 südbadischen Schiedsrichter wieder ab. Dagegen steigt nur einer in die Oberliga auf. Dorthin will auch Simon Scharf, so viel Ehrgeiz muss sein. Er gehört ohnehin schon neben dem Rastatter Zugpferd Daniel Schlager (2. Bundesliga) und Oberliga-Schiedsrichter Luka Gille (Sinzheim) zu den Aushängeschildern des Fußballbezirks Baden-Baden, dessen Obmann der ehemalige Bundesliga-Referee Bernhard Zerr aus Ottersweier ist. Und Nachwuchs wird händeringend gesucht. Das weiß auch Simon Scharf, der zusammen mit Matthias Brudek (Karlsruhe) die Jungschiedsrichtergruppe betreut. "Wir Schiedsrichter sind eine Mannschaft, in der zwar jeder allein unterwegs ist, aber in der man sich immer gegenseitig hilft. Das macht richtig Spaß", sagt Simon Scharf und wirbt weiter: "Man kann als Schiri schneller aufsteigen als so mancher Spieler." Den Beweis hierfür hat er selbst angetreten.

