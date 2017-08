Der "schnellste Briefträger der Welt" wird 80

Strzegom



Jung strebt Historisches an Strzegom (dpa) - Bei der EM der Vielseitigkeitsreiter ab Donnerstag in Strzegom kann Ausnahmereiter Michael Jung (Foto: dpa) einen ganz besonderen Rekord aufstellen, indem der Olympiasieger zum vierten Mal zweifaches Gold im Tem und Einzel gewinnt - mit vier verschiedenen Pferden. » Weitersagen (dpa) - Bei der EM der Vielseitigkeitsreiter ab Donnerstag in Strzegom kann Ausnahmereiter Michael Jung (Foto: dpa) einen ganz besonderen Rekord aufstellen, indem der Olympiasieger zum vierten Mal zweifaches Gold im Tem und Einzel gewinnt - mit vier verschiedenen Pferden. » - Mehr