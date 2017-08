Schützenfest in Würmersheim

FSV Kappelrodeck-W. -

FV Ottersdorf 2:1.

Von den Gästen war nicht viel zu sehen. Der FSV übernahm schon früh die Initiative, verpasste aber in Führung zu gehen. Dies tat dann Ottersdorf mit der ersten Gelegenheit (10.). Doch der Gastgeber ließ sich nicht beirren, legte eine Schippe drauf, kam zunächst zum Ausgleich und schließlich auch noch zum verdienten Siegtreffer durch Hannes Huber. Tore: 0:1 Tyart (10.), 1:1 Piga (54.), 2:1 Hannes Huber (70.).

FC Ottenhöfen -

TC Fatihspor 5:0.

Fatihspors Niederlage am Hasenwald nahm schon früh Gestalt an und war nach etwas mehr als einer halben Stunde und der 3:0-Führung des FCO praktisch besiegelt. Die Platzherren schalteten in der zweiten Halbzeit zwar einen Gang zurück und zeigten fast ein wenig Mitleid mit ihren ersatzgeschwächten Gästen. Die kassierten trotzdem noch zwei weitere Gegentreffer. Tore: 1:0 Bohnert (12.) 2:0 Porcu (19.), 3:0 Hock (37.), 4:0 Senn (57.), 5:0 Bohnert (64.).

FV Würmersheim -

Kuppenheim II 6:0.

Die favorisierten Hausherren beherrschten den Aufsteiger 90 Minuten lang klar, waren zunächst aber in puncto Chancenverwertung zu nachlässig. Nach dem Seitenwechsel aber verschaffte Würmersheim dem Kräfteverhältnis dann auch im Ergebnis Ausdruck. Kuppenheims Reserve war im Grunde genommen chancenlos. Tore: 1:0 Omerovic (25.), 2:0 Czaikowski (50.), 3:0 Wehrle (59.), 4:0 Omerovic (66.), 5:0 Czaikowski (85.), 6:0 Roth (90.).

FC Lichtental -

SV Ulm 3:1.

Mann des Tages im Haimbachtal war Lichtentals Juvian Tschemeni. Vor dessen Dreierpack musste allerdings FCL-Torhüter Florian Becker einen Foulelfmeter von Gästespieler Steven Müller halten und seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahren (36.). Markus Wengenmayers Anschlusstreffer kam zu spät, um Ulms zweite Niederlage noch abwenden zu können. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Tschemeni (44., 50., 67.), 3:1 Wengenmayer (78.).

SV Sasbach -

FV Bad Rotenfels 0:1.

Obwohl die Gäste bärenstark verteidigten, brauchten sie noch eine Menge Glück, um mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren zu können. Der SVS traf schon in der ersten Halbzeit dreimal das FVR-Gebälk und verzeichnete auch kurz vor dem Abpfiff noch einen Pfostenschuss. Und wäre Arthur Kissner in der 15. Minute mit seinem Strafstoß nicht an Gästekeeper Manuel Droht gescheitert - das Spiel hätte mit großer Wahrscheinlichkeit einen anderen Verlauf genommen. Tor: 0:1 Zimmer (81.).

TSV Loffenau -

VfB Unzhurst 3:1.

Um den angestrebten Punktgewinn ins Ziel zu bringen, spielte der VfB in der Schlussphase der Partie mächtig auf Zeit. Darüber hinaus gingen die Gäste sehr ruppig zur Sache. Unzhurst sah in der letzten Viertelstunde sieben Mal Gelb und verlor Johannes Kist durch eine Gelb-Rote Karte (84.). In der Nachspielzeit ging die Partie noch verloren. Tore: 0:1 Widmann (20.), 1:1 Büchel (28.), 2:1 Brugger (90.+1), 3:1 Hammer (90.+3).

VfR Bischweier -

Ph. Durmersheim 5:0.

Auch in dieser Höhe war Bischweiers Sieg verdient. Denn mit dem 2:0-Pausenstand war Durmersheim noch gut bedient. Nach dem 3:0 ließen die Gastgeber das Spiel austrudeln. Der FC Phönix war kein ernsthafter Gegner. Tore: 1:0 Schneider (36.), 2:0 Herm (41.), 3:0 Unser (65.), 4:0 Herm (72.), 5:0 Kopp (82.).

FC Lichtenau -

FV Baden-Oos 5:4.

Die Halbzeitführung der Gäste ging in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel aber steigerte sich Lichtenau und entschied die Partie nicht unverdient für sich. Tore: 0:1 Djordjevic (23.), 1:1 Mack (24.), 1:2 Gulkow (30.), 2:2 Klein (51., Foulelfmeter), 3:2 Mack (52.), 4:2 N. Specht (61.), 4:3 Fischmann (62.), 5:3 Hagen (83.), 5:4 Gulkow (90.+1).(red)