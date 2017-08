Ohne Offensive, ohne Chance

"Wir hatten gehörigen Respekt vor dem Gegner, hätten aber bereits nach zehn Minuten 2:0 führen müssen. In Vollbesetzung hätte uns der Gegner sicherlich mehr gefordert. Der Sieg geht jedoch in der Höhe voll in Ordnung", sagte OFV-Coach Kai Eble.

Die Gäste suchten ihr Heil von Beginn an in der Defensive mit zwei Viererketten, die dem Gastgeber das Leben in der ersten Spielhälfte im Offensivbereich nicht leicht machten. Doch eröffnete der OFV das Spiel in der dritten Minute mit einem Paukenschlag: Nachdem Marco Petereit aus halblinker Position nur den Pfosten traf, hämmerte Keven Feger den Abpraller aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbei. Pech hatte auch Eimen Kelbi, als er volley an der Strafraumgrenze abzog und nur um Zentimeter das Gästetor verfehlte (9.).

Nach einem langen Pass auf Dimitrios Tsolakis auf den linken Flügel, konnte dieser aus halblinker Position mit einem Lupfer über SVM-Torwart Fabian Hegele ins lange Eck die 1:0-Führung erzielen (20.). Der OFV kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ am eigenen Strafraum nur wenig zu, so dass Leon Forcher in der 25. Minute mit seinem Kopfball die einzige gefährliche Aktion im Gästespiel hatte, aber das Tor verfehlte.

Der OFV war spieltechnisch die klar bessere Mannschaft, konnte aber bis zur Pause kein Kapital aus dieser Überlegenheit schlagen, zumal die konsequenten Abschlüsse am gegnerischen Strafraum zunächst fehlten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit riskierte Mörsch mehr, doch fehlte Christof Leiss in der Sturmspitze die notwendige Unterstützung. Nachdem Eble auf die Viererkette umgestellt hatte, fand der OFV wieder den gewohnten Spielrhythmus und wurde auch prompt in der 65. Minute mit dem 2:0 durch Petereit belohnt, nachdem Kelbi ein Zuspiel verdeckt am Elfmeterpunkt auf die halblinke Position verlängert hatte. Ganz offensichtlich war die 2:0-Führung der Weckruf für den Gastgeber, denn das EbleTeam suchte nun mit schnellem Umschaltspiel und konzentriert vorgetragenen Kombinationen die Entscheidung.

Nach einem Eckstoß wurde das Leder in einer Kopfballstafette durch den Strafraum befördert, wobei Feger in der 78. Minute am Fünfmeterraum reaktionsschnell reagierte und das 3:0 markierte.

Der Gastgeber spielte nun völlig befreit auf und nur drei Minuten später nahm Kelbi nach einer zu kurzen Kopfballabwehr an der Strafraumgrenze Maß und jagte vollspann die Kugel zum 4:0 unhaltbar in den Winkel. In der 89. Minute setzte sich Außenverteidiger Sascha Ruf auf dem rechten Flügel durch, flankte von der Grundlinie in den Fünfmeterraum, wo Petereit den Ball an Abwehrspieler und Torwart vorbeispitzeln konnte, und mit seinem zweiten Treffer den 5:0- Endstand herstellte.

OFV: Streif, Kahle (54. Ruf), Schlieter, Baitenger, Schätzle, Beiser-Biegert, Kelbi, Geiler (75. Laag), Petereit, Tsolakis (67. Feißt), Feger (81. Gür).

SV Mörsch: Hegele, Pflugfelder, Leiss, Herbote (79. Leander Forcher), Baumann, Heck, Kerling, Leon Forcher, Lehel, Preine, Schmitt.

Schiedsrichter: Steffen Fante (Neuenburg) - Zuschauer: 324 - Tore: 1:0 Tsolakis (20.), 2:0 Petereit (65.), 3:0 Feger (78.), 4:0 Kelbi (81.), 5:0 Petereit (89.).(neff)