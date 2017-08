Ottersweier schießt Weitenung ab

FC Ottenhöfen II -

VfR Achern 4:0.

Trotz frühem Gegentor (8.) hielten die Gäste in Halbzeit eins noch gut mit. Kurz vor der Pause gelang Ottenhöfens Cemal Ercan jedoch das vorentscheidende 2:0. In der 66. Minute machte Ercan seinen Dreierpack komplett, Fabian Sackmann machte in der 90. Minute den Deckel drauf. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Ercan (8., 44., 66.), 4:0 F. Sackmann (90.).

FV Ottersweier -

SV Weitenung 6:1.

Ein unnötiger, aber berechtigter Foulelfmeter sowie das 2:0 durch einen Freistoß durch Nachwuchstalent Maxime Exeler brachten die anfangs starken Gäste aus dem Konzept. Möglicherweise hätten die Gastgeber noch höher gewonnen, doch ein in der 68. Minute gepfiffener Elfmeter wurde nach Intervention von Ottersweiers Christian Kist zurückgenommen. Tore: 1:0 Schmidt (15./FE), 2:0 Exeler (19.), 3:0 Coratella (33.), 4:0 Exeler (37.), 5:0 Kist (49.), 5:1 Habich (58.), 6:1 Schmidt (75.); Gelb-Rote Karte: Reck (81./SVW/wdh. Foulspiel).

SV Leiberstung -

SV Sinzheim II 0:5.

Leiberstung bot eine desolate Leistung. Läuferisch und kämpferisch waren die Gäste über 90 Minuten deutlich überlegen und sorgten früh für die Entscheidung. Das 0:6 vereitelte der SVL-Tormann, der in der 89. Minute einen Handelfmeter von Himmelsbach gehalten hatte. Tore: 0:1 Schleif (9.), 0:2 Himmelsbach (27.), 0:3, 0:4 Trefzger (35., 53.), 0:5 Walter (55.).

SV Neusatz -

SV Ulm II 3:2.

Es siegte die Moral: Die Schlussoffensive des SV Neusatz, der nach 32 Minuten schon 0:2 hinten lag, wurde belohnt. In die Karten spielten dem Gastgeber das schnelle Anschlusstor zum 1:2 und, dass man eine ganze Halbzeit gegen nur zehn Ulmer bestehen musste. Torschütze Benjamin Gembruch sah in der 43. Minute nach einem Foulspiel sofort die Rote Karte. Tore: 0:1 Nollau (25.), 0:2 Gembruch (32.), 1:2, 2:2 M. Halfmann (33., 38.), 3:2 Kilic (93.).

SV Vimbuch -

SG Lauf/Obersasbach 2:1.

In der ersten Halbzeit standen beide Abwehrreihen gut, so dass die Partie ausgeglichen verlief. Vimbuchs Jonas Bilger nutze eine der wenigen Chancen zur Führung. Lauf gab nicht auf und dominierte die zweite Hälfte. Als die SG immer stärker wurde gelang dem kurz davor eingewechselten Patrick Lepold jedoch der Treffer zum 2:0. Vimbuch, das sich überraschend von Trainer Marco Ruof trennte und von Co-Trainer Gian-Pietro Solinas betreut wurde, zitterte sich über die Zeit zum Sieg. Tore: 1:0 Bilger (39.), 2:0 P. Lepold (75.), 2:1 Wagner (84.)

VfB Bühl II -

SC Eisental 0:2.

Ein verdienter Sieg der Gäste. Der SCE präsentierte sich spritziger, zweikampfstärker und gedankenschneller als die Hausherren. Trotz 20-minütiger Überzahl nach der Ampelkarte für Carl war der Gästesieg nie in Gefahr. Tore: 0:1 Börschig (23.), 0:2 Carl (35.). Gelb-Rot: Carl (72./SCE).

SV Sasbachwalden -

TuS Hügelsheim 4:1.

Der Aufsteiger hat völlig verdient den ersten Saisonsieg eingefahren. Waren die ersten 20 Minuten noch ausgeglichen, bekam der SVS zusehends Oberwasser. Die Tore fielen aber erst im zweiten Abschnitt - und dann gleich drei in den ersten acht Minuten. Tore: 1:0 Wilhelm (45.), 2:0 Klöpfer (48.), 3:0 Eigentor Konkol (53.), 3:1 Köpplin, 4:1 Klöpfer (81.).(rap/moe/nie)