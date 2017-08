Kurz und schmerzlos

Gestern um halb fünf, beim ein oder anderen dürfte noch der Sonntagskuchen auf dem Wohnzimmertisch gestanden haben, war dann auch diese Personalie Geschichte. Kurz und weitgehend schmerzlos erklärte der Karlsruher SC das Kapitel Marc-Patrick Meister für beendet. Die Pressemitteilung, mit der das geschah, war so dürr formuliert, dass noch nicht einmal die üblichen Worte des Dankes Platz in ihr fanden.

"Der Karlsruher SC hat seinen bisherigen Cheftrainer Marc-Patrick Meister mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bis ein neuer Cheftrainer feststeht, werden die beiden Co-Trainer Christian Eichner und Zlatan Bajramovic die Mannschaft in den kommenden Tagen interimsweise betreuen", hieß es da. Mehr hatte der Drittligist zu seiner nächsten Trainerentlassung, der siebten in den zurückliegenden sieben Jahren, nicht mitzuteilen. Im Rückblick wird auch Meister nicht mehr als eine kurze Episode der jüngeren Vereinshistorie sein, die, die rund vierjährige Ära Kauczinski (März 2012 bis Juni 2016) ausgenommen, eine eher traurige ist - nämlich jene des stetigen Niedergangs.

Auch Meister hatte diesem nicht Einhalt gebieten können. Viel mehr konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Talfahrt unter der Ägide des 37-Jährigen zuletzt noch weiter an Fahrt aufgenommen hat. Dabei wurde ihm die Zweitligabilanz von lediglich einem Sieg in sieben Spielen als Nachfolger des im April entlassenen Startrainers Mirko Slomka noch nicht einmal als Makel angeheftet. Zu tief steckte der KSC-Karren bei Meisters Beförderung vom Co- zum Cheftrainer Anfang April bereits im Dreck, als dass wirklich noch einer an Besserung oder gar Rettung geglaubt hätte. Dass die Negativserie auch mit einem von Meister und Sportdirektor Oliver Kreuzer für nicht wenig Geld runderneuerten Kader eine Klasse tiefer Fortsetzung finden würde, war freilich ebenso unvorstellbar - und ist nun doch bittere Realität: Nur ein Sieg aus den ersten fünf Drittligapartien, eine Tordifferenz von 6:12, das alles verbunden mit Rang 15 und einer Leistung wie jener bei der 0:4-Klatsche am Freitag bei Fortuna Köln, die allseits als sportlicher Offenbarungseid empfunden wurden, ließ die Verantwortlichen um Vereinspräsident Ingo Wellenreuther erneut tätig werden, um zumindest eine minimale Restchance auf das angeblich nach wie vor gültige Saisonziel, den Wiederaufstieg, zu wahren.

Bereits am Freitagabend, so berichtete es KSC-Sportdirektor Kreuzer gestern Abend gegenüber dem BT, habe man erste Krisengespräche geführt. Auch der komplette Samstag sei diesen gewidmet gewesen. "Am Ende stand der Entschluss, nochmal den Trainer zu wechseln", beschrieb Kreuzer den Lauf der Dinge. Gestern um die Mittagszeit habe man schließlich Meister darüber informiert, dass sein Trainerdasein im Wildpark nach etwas mehr als vier Monaten auch schon wieder zu Ende ist.

Als "Tiefschlag" bezeichnete dabei auch Kreuzer die freitägliche Partie bei Fortuna Köln, "unterirdisch" habe er die Leistung dort empfunden. Nicht entgangen sein dürfte dem Sportdirektor auch ein Interview, das Marc Lorenz nach dem Spiel gegeben hatte. Jeder einzelne müsse sich nach so einer Leistung hinterfragen", hatte der Mittelfeldspieler gesagt - und das Nachhaken des Reporters, ob das auch für den Trainer gelte, mit einem eindeutigen "Ja" beantwortet. Grenzenlose Rückendeckung hört sich gewiss anders an. Auch in der Trainingseinheit am Samstag, der letzten unter Meister, wurde offenbar, dass Trainer und Mannschaft zumindest derzeit nicht den besten Draht zueinander haben. Weitgehend wortlos und meist mit dem Rücken zu seinen Spielern soll der 37-Jährige die Übungsstunde verbracht haben. Dass der ein oder andere KSC-Kicker Meisters bisweilen vergeistigt wirkendes Wesen samt der dazugehörigen Rhetorik als, nun ja, gewöhnungsbedürftig empfand, machte indes schon länger die Runde.

Kreuzer sucht "Mann mit gewisser Erfahrung"

So oder so: Der KSC befindet sich spätestens seit gestern wieder auf Trainersuche. Wieder mal, kann man getrost sagen. Ob, seit wann und mit welchen potenziellen Kandidaten Kreuzer bereits Kontakt aufgenommen hat, wollte der Sportdirektor gestern nicht sagen. Einen Hinweis, in welche Richtung er Ausschau hält, gab er indes schon. Einen "Trainer, der eine gewisse Erfahrung hat", will Kreuzer demnach in den Wildpark locken. In Fällen wie diesen fallen dort die Namen Dirk Schuster und Joe Zinnbauer. Beide wollte der Manager gestern nicht kommentieren. Auch die Frage, ob der neue Mann bereits am Samstag im Heimspiel gegen Halle auf der Bank sitze, ließ er unbeantwortet. Gestern Abend wurde Kreuzer in einer Durlacher Kneipe mit Alois Schwartz (zuletzt Nürnberg, davor Sandhausen) gesehen.