Taifun setzt sich die Krone auf

Mit 12:3 siegte Budel am Samstag gegen Malsch und schoss sich damit für den B-Pokal warm. Die Tore für die Niederländer erzielten Carlo van Geltrop (2), Nick Evers (2), Stan Looijmans (4), Miel Looijmans (3) und Loek Looijmans. Für Malsch waren Stefan Theuermann (2) und Felix Göder erfolgreich.

Der MSC Comet Durmersheim und der MSC Ubstadt-Weiher konnten ihre Partie am Sonntagnachmittag vor den rund 180 Zuschauern im Oberwald-Stadion nicht mehr zu Ende spielen. Beim Stande von 4:3 für die Gäste wurde die Begegnung abgebrochen. Die Gäste aus der Spargelstadt konnten aufgrund zu vieler Hinausstellungen durch Karten nicht mehr auflaufen. Daraufhin mussten die Schiedsrichter das Spiel abpfeifen. Bis dahin war die Partie hart umkämpft.

Rico Gleie brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Diese baute Marco Weiß im dritten Viertel auf 2:0 aus. Danach kämpften sich die Hausherren heran. Kevin Tritsch brachte den Comet heran, ehe Weiß auf 3:1 für Ubstadt-Weiher erhöhte. Daniel Kranefeld und Jonas Burger glichen dann für Comet aus. Allerdings erzielte Weiß erneut die Führung für die Gäste. Dann wurde die Partie immer härter und Ubstadt-Weiher dezimierte sich aufgrund der Hinausstellung selbst. Es standen nur noch ein Feldspieler und ein Torhüter auf dem Feld. Die Partie wurde von den Schiedsrichtern in der 70. Minute abgebrochen und nach Rücksprache mit dem Fachausschuss Motoball mit 5:0 Toren und drei Punkten für Durmersheim gewertet.

Neuer Staffelsieger der Südliga ist derweil der Taifun Mörsch: Der Rekordmeister profitierte schon vor Anpfiff vom Spielabbruch in Durmersheim und der daraus resultierenden Niederlage des MSC Ubstadt-Weiher. Im Spiel beim MSC Puma setzten sich die Gäste endgültig die Meisterkrone auf. Mit 4:2 gewann der Taifun verdient im Stadion an der Eichetstraße. Manuel Fitterer brachte die Gäste in der achten Minute in Führung. Im ersten Viertel dominierten die Mörscher die Partie und hätten schon höher führen können. Im zweiten Viertel kamen die Hausherren dann besser ins Spiel. Benjamin Walz konnte in der 21. Minute einen Konter zum Ausgleich nutzen. Taifun ließ sich aber nicht beirren und schlug zurück. Ali Topkaya (31.) und Patrick Palach (39.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße.

Das dritte Viertel blieb torlos. Im letzten Abschnitt versuchten die Pumas, noch einmal zurückzukommen. Dominik Mückenhausen verkürzte in der 65. Minute auf 2:3. Palach sorgte aber fünf Minuten später für die Entscheidung mit seinem zweiten Treffer zum 4:2-Endstand aus Sicht des neuen Südmeisters. (tm)