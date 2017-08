Zwei Fragen im Mittelpunkt

Am Tag danach war fast schon wieder alles wie immer beim Karlsruher SC, im Fußball geht das ja oft schnell. Um kurz nach zehn begann die Trainingseinheit auf Platz vier im heimischen Wildpark, knappe zwei Stunden später war sie auch schon wieder zu Ende. Es war ein ganz normales Training an einem ganz normalen Montagvormittag, nur eben mit etwas mehr Zaungästen drumherum - und ohne Marc-Patrick Meister mittendrin. Der Mann mit dem kahlen Schädel hatte sich noch vor der Übungseinheit verabschiedet. In der Kabine hatte der 37-Jährige ein paar letzte Worte an die Mannschaft gerichtet, deren Cheftrainer er 137 Tage war, ehe der KSC ihn am frühen Sonntagnachmittag von seinen Aufgaben entbunden hatte.

An Meisters statt leiteten Zlatan Bajramovic und Christian Eichner das gestrige Training, die beiden Co-Trainer, die man ab sofort wohl Interimstrainer nennen muss. Auch beim heutigen Verbandspokalspiel beim Landesligisten SV Rohrbach (19.30 Uhr) haben die beiden das Sagen auf der Bank. Wie lange dem so ist, scheint offen, zumindest wenn man Oliver Kreuzer glauben mag, dem Sportdirektor. "Es gibt kein zeitliches Limit. Es gibt keinen Megadruck", sagte der über den temporären Ablauf der Trainerfindung. Er sagte aber auch: "Wenn wir den Richtigen gefunden haben, kann er bereits am Samstag auf der Bank sitzen."

Dann allerdings müsste der Sportdirektor sich fast schon wieder den Vorwurf gefallen lassen, einen Schnellschuss getätigt zu haben, schließlich will Kreuzer erst nach der 0:4-Klatsche am Freitagabend bei Fortuna Köln die Trainersuche eingeleitet haben, jedenfalls hat er das so gesagt. "Es war ja nicht mein Plan, den Trainer zu wechseln", begründete er dies gestern, verbunden mit dem Hinweis: "Jetzt beginnt das Gedankenmachen." Jetzt ist ganz schön spät.

Am Samstag gastiert schließlich der Hallesche FC im Wildpark, eine Mannschaft, die noch schlechter in die Saison gestartet ist als die Badener. Eine weitere Niederlage, die vierte dann im sechsten Drittligaspiel, wäre schon deshalb der nächste Tiefschlag - und würde das große Ziel in noch weitere Ferne rücken lassen. Just an diesem, dem sofortigen Wiederaufstieg, halten Kreuzer und Co. indes nach wie vor und unvermindert fest. "Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir rücken nicht von unseren Zielen ab", sagte der Sportdirektor gestern.

Das wiederum rückt vor allem zwei Fragen in den Vordergrund. Erstens: Ist der von Kreuzer und Meister für viel Geld weitgehend neu zusammengestellte Kader überhaupt so gut, wie er allseits gemacht wird, also ein Topfavorit für den Aufstieg? Und zweitens: Wer ist überhaupt der richtige Mann, den Kreuzer sucht, um eben diesen Kader endlich auf Vordermann zu bringen, also in Aufstiegsform?

Antwort eins: Die Mannschaft ist mit Spielern wie Fink, Stroh-Engel, Bülow oder Gordon für Drittligaverhältnisse durchaus prominent besetzt. Allerdings verfügt sie auch über eine stattliche Anzahl älterer Akteure, die, wie nun schon mehrfach zu sehen war, in Nöte kommen, sobald ein höheres Tempo angeschlagen wird. Vor allem dies könnte ein grundsätzliches Problem bleiben.

Antwort zwei gab Kreuzer gestern selbst. "Es muss ein Trainer sein, der eine gewisse Autorität hat", verriet er. Und: "Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Mannschaft sieht, dass es ein Mann ist, der schon auf einem gewissen Niveau gearbeitet hat." Namen verkniff sich Kreuzer. "Ich kann doch nicht in aller Öffentlichkeit eine Trainerdiskussion führen und Daumen hoch und runter machen", sagte er.

So sind es bis auf Weiteres Gerüchte, die rund um den Adenauerring wabern. Dirk Schuster ist mehr oder weniger selbstredend ein Name, der genannt wird, Josef Zinnbauer fast schon reflexartig ein anderer. Auch Bernd Hollerbach, der Ex-Würzburger, soll in der Verlosung sein. Mit Alois Schwartz, dem ehemaligen Trainer des SV Sandhausen, wurde Kreuzer wiederum am Sonntagabend in einem Restaurant in Durlach gesehen. "Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt, aber ich bin viel unterwegs. Es ist mein Job, egal wo, mich mit vielen Trainern zu treffen", sagte er anderntags darauf angesprochen leicht schnippisch.

Wer immer am Ende auch Trainer beim Karlsruher SC wird, einen neuen Spieler hat ihm Oliver Kreuzer bereits beschert: Gestern gab der KSC bekannt, dass er Oguzhan Aydogan von Besiktas Istanbul für ein Jahr ausgeliehen hat. Der 20-jährige Flügelstürmer hat mehrere deutsche Jugendnationalmannschaften durchlaufen und wechselte 2016 von Borussia Dortmund zu Besiktas Istanbul. In der Jugend der Dortmunder spielte er unter anderem unter: Marc-Patrick Meister.