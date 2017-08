Finale bei den Männern 50 wird zur vereinsinternen Angelegenheit Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten konnte Klaus Kraft, Ehrenpräsident des Tennisclubs in Elchesheim-Illingen, Sportlern für die Teilnahme am Rheinauen-Leistungsklassen-Turnier danken. Sechs Tage lang jagten in sieben Wettbewerben und fünf Nebenrunden insgesamt 80 Teilnehmer dem kleinen gelben Filzball hinterher. Dieses Mal reichte die Altersspanne bei den Tennis-Cracks von 40- bis über 65-Jährige. Im Juni hatte der erste Durchgang des Turniers auch jüngeren Jahrgängen und höheren Leistungsklassen gegolten. Die Turnierleitung lag auch dieses Mal wieder in Händen von Thomas Bitterwolf, in dessen Statistik 47 Vereine aus mehreren Landesverbänden vertreten waren. Die weiteste Anfahrt hatte ein Teilnehmer aus Schwäbisch Hall auf sich genommen, der im Wohnmobil anreiste. Vom gastgebenden Club stellten sich 17 Aktive der großen Konkurrenz, vier davon gingen als Sieger vom Platz. Bei den Männern 50A mutierte das Finale sozusagen zu einer komplett internen Angelegenheit des TC Elchesheim-Illingen. Klaus Heck besiegte seinen Clubkameraden Stefan Zöller mit 2:6, 6:2 und 10:4. Das Turnier der Frauen 40A gewann Kirsten Stolz, ebenfalls Elchesheim-Illingen, mit 6:0 und 6:1. Endspielgegnerin war Beate Wilhelm vom TC Neureut. Bei den Frauen 50A setzte sich Carmen Lenk (TC Hohenwettersbach) im Finale mit 6:2 und 7:6 gegen Doris Zeller (TC Bühl) durch. Volker Dürrschnabel vom TC Elchesheim-Illingen konnte bei den Männern 40B den Siegespreis ohne Finalkampf in Empfang nehmen, da sein Endspielgegner Oliver Rodiger vom selben Verein auf die Austragung verzichtete. Bei den Männern 60A schlug in der letzten Partie Joachim Reichhardt vom TC Durlach Werner Kraft vom TC Bischweier mit 6:1 und 4:2. Bernhard Hefter vom TV Sandweier verdiente sich bei den Männern 65A den Pokal mit 7:5 und 6:2 gegen Günter Klumpp vom TC Bischweier. Ein weiterer Erfolg für den Ausrichter gelang Hans Peter Baumann, der bei den Männern 65B auf insgesamt drei Gegner traf, die ihre Rangfolge nach dem Modus jeder gegen jeden ermittelten. Baumann wurde Erster vor Roland Schäffer vom TC Rot-Weiß Baden-Baden. In den Nebenrunden gab es die nachfolgenden Ergebnisse. Frauen 40: 1. Andrea Deck (TC Durmersheim), 2. Sandra Pelikan-Weiß (TC Roth); Männer 40: 1. Jürgen Bastian (TC Elchesheim-Illingen), 2. Ralf Weinbrecht (TC Grün-Weiß Baden-Baden); Männer 50: 1. Werner Volle (TC Bad Wldbad), 2. Peter Koffler (TC Freistett); Männer 60: 1. Robert Schmidt (TC Blau-Gold Rastatt), 2. Siegfried Heck (TV Mörsch); Männer 65A: 1. Rainer Simm (TV Mörsch), 2. Jean-Marc Neu (TC 1998 Karlsruhe). (HH)

