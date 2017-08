Großer Preis von Baden als Höhepunkt

In der Kurstadt sind die auffälligen weißen Pferde längst an markanten Stellen postiert, über dem Zubringer weist ein Banner auf das rennsportliche Großereignis hin, in der "grünen Einfahrt" von Iffezheim begrüßt ein Transparent die Gäste. All das weist auf die Große Woche vom 26. August bis 3. September hin.

An den sechs Renntagen sind insgesamt 50 Rennen mit mehr als 500 Pferden geplant. Baden Racing als Veranstalter schüttet 1,18 Millionen Euro an Preisgeldern aus. Hinzu kommen noch die Züchterprämien für inländisch gezogene Pferde. Absoluter Höhepunkt ist der Longines Großer Preis von Baden, der zum 145. Mal ausgetragen wird. Erwartet wird hier das Duell zwischen Derbysieger Windstoß und dem Galopper des Jahres Iquitos. Groß ist auch der Auftrieb an Prominenz und reicht von Daniela Katzenberger bis Harald Glööckler, den Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister gestern auf der Pressekonferenz begrüßen konnte. Werbung in eigener Sache machte Ingo Wellenreuter, leidgeprüfter Präsident des Karlsruher SC, der sich dennoch auf den KSC-Familientag am Donnerstag, 31. August, freut: "Die Große Woche ist ein Spitzensportereignis an dem wir gerne teilnehmen. Ich hoffe, die Leute freuen sich auf uns trotz der derzeitigen Probleme."

Erster Höhepunkt des Meetings ist am Samstag der Preis der Sparkassen Finanzgruppe (Gruppe III), für den noch acht Pferde gemeldet sind. Mit dabei ist Tikioumine aus dem Iffezheimer Stall von Trainerin Carmen Bocskai. Ehemann Georg steigt im Legenden-Rennen in den Sattel und misst sich mit Ex-Jockeys wie Lennart Hammer-Hansen oder William Mongil. Auch die ehemalige Amateurreiterin Diana Raatz von Baden Racing soll an den Start gehen.

Mit der 147. Goldenen Peitsche steigt am ersten Sonntag dann die wichtigste Sprintprüfung Deutschlands mit prominenter Besetzung. Vorjahressieger Donnerschlag steht ebenso noch in der Starterliste wie Shinning Emerald oder der populäre Millowitsch. "Das wird ein absolutes Highlight", glaubt Baden-Racing-Pressesprecher Peter Mühlfeit. Die weiteren Gruppe-Rennen sind Darley Oettingen-Rennen (31. August), T. Von Zastrow Stuten-Preis (2. September) und das Steinhoff Zukunftsrennen (3. September). Listenrennen sind Coolmore Stud Baden-Baden Cup (30. August), Baden Racing Steher-Cup (2. September) und Berenberg-Cup (3. September). BBAG-Auktionsrennen sind Ittlingen- Preis der Jährlingsauktion (26. August) und Preis des Casino Baden-Baden (27. August). An den Wochenend-Renntagen ist der erste Start um 13.30 Uhr, das erste Rennen an den beiden Wochenrenntagen beginnt um 16.40 Uhr. Am rennfreien Freitag (1. September) findet ab 10 Uhr die Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) statt. Der Katalog umfasst 269 Jährlinge, mann hofft auf ein ähnliches Rekordergebnis wie 2016.