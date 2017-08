"Die erste Liga wird mir keiner nehmen"

Die Stadt Emsdetten - "S" und "D" sind deutlich zu hören - und nicht "Emschdette" wie seine Freunde aus der badischen Heimat fälschlicherweise sagen. In Sachen Aussprache hat sich Dirk Holzner jedenfalls schon prächtig an seine neue Wirkungsstätte im Münsterland angepasst. Ab der kommenden Saison spielt der 27-jährige Handballer, der seine Wurzeln beim Phönix Sinzheim hat, beim Zweitligisten TV Emsdetten.

Sinzheim, Saarlouis, Eisenach und nun die Stadt rund 30 Kilometer nördlich von Münster in Nordrheinwestfalen. Nach fünf Jahren zweite Liga bei der HG Saarlouis und zwei Jahren beim ThSV Eisenach, jeweils ein Jahr in Liga eins und zwei, geht der Linksaußen nun in sein achtes Jahr in Deutschlands Topligen. Mit 27 Jahren zählt Holzner nicht mehr zu den ganz jungen Hüpfern unter den Profis, allerdings auch noch nicht zum alten Eisen. Auch wenn er "regelmäßig bei Alt Fußball" spielt, wie er schmunzelnd verrät. Seine Handballschuhe an den Nagel hängen, will er noch nicht - solange der Körper noch mitspielt. Deswegen: neue Saison, neuer Verein, neues Glück.

Dass er beim ThSV Eisenach "gegangen wurde", das wurmte ihn anfangs zwar schon - mittlerweile sieht er das Ganze aber lockerer. "Das ist natürlich nicht geil, aber es gehört dazu und kann passieren. Auch wenn es besser ist, wenn's nicht passiert", sagt Holzner über die Entscheidung der Eisenacher. Offizielle Begründung: Der Verein will auf der Linksaußen-Position Geld sparen. Dass es für Holzner in seiner zweiten Saison in Eisenach aufgrund einer langwierigen Schambeinentzündung nicht rund lief, war vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und Hochs und Tiefs stehen im Sport bekanntlich oft eng beieinander. Bestes Beispiel: Neben dieser abgehakten Negativerfahrung hat ihm der ThSV auch seinen Karrierehöhepunkt beschert.

In seinem ersten Jahr in Thüringen (Saison 2015/16) fegte Holzner in der "stärksten Liga der Welt" - der deutschen Handball-Bundesliga - über das Feld. "Das wird mir keiner nehmen. Wie viele haben das schon gemacht?!" Zurecht kann er stolz auf seine Leistung sein. Unter anderem deswegen: Bei einer starken Trefferquote von 73,81 Prozent netzte er in Liga eins 93 Mal ein. Von den insgesamt 265 eingesetzten Erstligaspielern waren von der Sieben-Meter-Linie nur acht erfolgreicher als der eiskalte Verwandler.

Apropos Verwandlung: Konnte Holzner in Eisenach sein Können zuletzt nicht oft zeigen, so soll sich der 27-Jährige in Emsdetten zum Führungsspieler mausern. Aus Zeiten in der Sinzheimer Fremersberghalle kennt man das nur zu gut. Nicht umsonst setzte sich Holzner 2009/10 in der Oberliga Baden-Württemberg beim Phönix Sinzheim die Torjägerkrone (305 Tore) auf. Und auch die Saarländer verwöhnte er 2014/15 mit 257 Treffern - damit schoss er nur eins weniger als der beste Schütze der Liga.

Zum Wiederholungstäter möchte Holzner werden. Sein Ziel: "Ich will dahin kommen, wo ich mal war!" Gepushed vom entgegengebrachten Vertrauen seines neuen Clubs will er dessen Forderung nachkommen: "Emsdetten suchte eine Nummer eins auf meiner Position. Und sie glauben, dass ich das kann." TVE-Geschäftsführer Holger Kaiser freut sich über die badische Neuverpflichtung: "Holzner ist der klassische Flügelflitzer, dazu extrem stark in der Abwehr und an der Sieben-Meter-Linie. Er hat sich sehr positiv im Probetraining präsentiert, so dass auch für Trainer Daniel Kubes schnell klar war, Dirk muss in Zukunft in Emsdetten spielen. Wir freuen uns, ihn langfristig binden zu können." Holzner hat einen Dreijahresvertrag in der Tasche, mit dem er sich an der Ems gern langfristig etwas aufbauen möchte.

Die Gegend gefällt ihm, denn neben dem Sport war ihm wichtig, etwas für seine berufliche Zukunft zu tun. "Hätte ich sieben Jahre lang Bundesliga im Fußball gespielt, hätte ich ausgesorgt", schmunzelt Holzner. Nachdem er im Saarland die Ausbildung zum Automobilkaufmann machte, war in Eisenach außer Sport nicht viel. Nun liebäugelt er mit einem Studium Richtung Marketing.

Seine Heimat hat der 27-Jährige nie aus den Augen verloren. Oft ist er in der Stabsgemeinde anzutreffen - und lässt sich das Bolzen auf Tore in der Fremersberghalle nicht nehmen. Umgekehrt genauso: Zum Saisonstart am 25. August gegen Eintracht Hagen werden auch Gesichter aus dem Badischen in der Emshalle anzutreffen sein. Allen voran die Eltern Brigitte und Patrick - immerwährende und große Unterstützer ihres Sprösslings.