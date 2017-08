Südmeister gönnt sich eine Pause

Am 14. Spieltag hat der MSC Taifun spielfrei. Am Samstag finden die Partien Malsch gegen Durmersheim und Ubstadt-Weiher gegen Budel statt. Am Sonntag empfängt der MSC Puma Kuppenheim den MSC Philippsburg.

Für Malsch war es eine Saison zum Lernen. Kein Sieg steht auf der Habenseite für den MSC Malsch. Vor allem in der Offensive haperte es bei der jungen Truppe von Trainer Andreas Fiebig. Vor dem B-Pokal will sich der MSC nun bei seinem treuen Publikum gebührend verabschieden. Gegner MSC Comet Durmersheim hat sich nach dem Spielabbruchsieg am vergangenen Sonntag für die Playoffs qualifiziert und kann sich auf das Duell mit dem Nordmeister Seelze im Viertelfinale vorbereiten. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Um 19 Uhr empfängt der deutsche Meister MSC Ubstadt-Weiher den MBV Budel in der Motoball-Arena. Nach dem eher unrühmlichen Spielende in Durmersheim, wollen sich die Saprgelstädter wieder auf das Sportliche konzentrieren und mit einem Sieg gegen die Niederländer auf das Pokalfinale und die Playoffs einschießen.

Der MSC Puma Kuppenheim empfängt den MSC Philippsburg am Sonntagnachmittag. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Taifun Mörsch ist der zweite Tabellenplatz in weite Ferne gerückt. Nur ein klarer Sieg gegen Philippsburg und eine Niederlage Ubstadt-Weihers gegen Budel würde das noch möglich machen. Darum gilt beim MSC Puma nun die Konzentration auf die anstehenden Playoffs, wo man auf Tornado Kierspe treffen wird.(tm)