Hoffnungen ruhen auf Becker

"Es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich liebe diesen Sport, und ich liebe dieses Land. Es freut mich, wieder eine wichtige Aufgabe im deutschen Tennis übernehmen zu dürfen", sagte Becker, der nach für ihn persönlich schwierigen Wochen Souveränität und Selbstsicherheit ausstrahlte. Sein Vertrag als "Head of Men's Tennis" läuft vorerst bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. DTB-Präsident Ulrich Klaus nannte die Verpflichtung der Galionsfigur "einen weiteren Meilenstein" in der zuletzt so positiven Entwicklung.

Becker, der schon zwischen 1997 und 1999 als Davis-Cup-Teamchef für den Verband arbeitete und im Unfrieden schied, war die Vorfreude auf das eigens für ihn geschaffene Amt deutlich anzumerken. Endlich wieder Tennis, "das ist das", was er am Besten könne, betonte Becker und blickte in die Zukunft: "Das ist ein neuer DTB, es ist eine runde Sache, das Timing passt. Ich bin stolz auf dieses Amt", meinte der 49-Jährige, der gestern noch stark unter den Folgen einer Sprunggelenks-OP litt.

Der dreimalige Wimbledonsieger ist als "Männer-Beauftragter" unter anderem Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vorgesetzt und soll sich um Nachwuchsaufgaben kümmern. Hier steht unter anderem die Rückholaktion von Talent Nicola Kuhn auf der Prioritätenliste ganz oben. Der 17-Jährige, bei den French Open im Junioren-Finale, hatte 2015 die spanische Staatsbürgerschaft angenommen.

Seinen ersten offiziellen Einsatz hat der Becker am Rande der Play-off-Begegnung der deutschen Mannschaft bei Gastgeber Portugal in Lissabon (15. bis 17. September). Dort werde er die Mannschaft "unterstützen". Becker hofft, dass dann auch Alexander Zverev für den DTB spielen wird.

Becker hat in Profikreisen das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden: "Mir haben schon viele deutsche Spieler zum neuen Amt gratuliert", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger.

Nach Angaben von Klaus wird Becker, der weiter in London wohnen wird, "ehrenamtlich" für den Verband arbeiten und nur die Reisekosten erstattet bekommen. Er soll dem Präsidium auch als Berater zu Verfügung stehen.

Beckers weibliches Pendant im DTB wird Barbara Rittner. Die 44-Jährige gibt nach zwölf Jahren ihr Amt als Fed-Cup-Teamchefin auf und verantwortet als "Head of Women's Tennis" den Frauen- und Mädchenbereich. "Ich bin natürlich traurig, aber alles hat seine Zeit. Ich bin super neugierig auf die Zusammenarbeit mit Boris", sagte Rittner. Ihr Nachfolger wird der gleichaltrige Jens Gerlach.

Präsident Klaus sagte in seiner Euphorie über das neue deutsche Traumpaar "Barbara Rittner/Boris Becker" sogar "Barbara Becker" zu der ehemaligen Teamchefin, die herzlich darüber lachte. Hordorff sprach von einem Duo, das "wichtige Impulse" setzen soll - und um das uns "die anderen Nationen beneiden".(sid)