Eine Frage der Einstellung

Als Andreas Brehme in der Blüte seines fußballerischen Schaffens war, war ein Großteil der jungen Verbandsligafußballer des SV 08 Kuppenheim noch nicht mal auf der Welt. Brehme bescherte dem wiedervereinten Deutschland mit seinem Elfmetertor 1990 nicht nur den dritten WM-Titel, der Linksfuß sorgte mit Aussagen wie "Von der Einstellung her stimmt die Einstellung" auch für die eine oder andere Zote bei den Fußball-Fans in der Republik. Doch hätte der SV 08 am vergangenen Samstag Brehmes Worte beherzigt, dann hätte das junge Team womöglich etwas Zählbares aus Radolfzell mitgebracht - so setzte es aber eine verdiente 1:4-Niederlage.

"Die Einstellung hat schlichtweg nicht gestimmt", hat 08-Trainer Matthias Frieböse den Hauptgrund für die Niederlage beim Aufsteiger vom Bodensee ausgemacht und schiebt nach: "Manche Spieler haben die Aufgabe vielleicht zu locker genommen, die Basics etwas vernachlässigt." Mit Basics meint der 08-Coach Tugenden wie Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und nun ja, die Einstellung, die im Fußball nun mal dazugehören - gerade in so einer ausgeglichenen Liga wie der Verbandsliga, wo bereits einige Meter und Millisekunden über Sieg, Remis oder Niederlage entscheiden können. "Selbst das Radolfzeller Geschenk, unsere schmeichelhafte Führung, haben wir nicht angenommen", trauert Frieböse dem möglichen perfekten Start mit neun Punkten aus drei Spielen noch etwas nach.

Doch lange Zeit Trübsal zu blasen haben die Blau-Schwarzen nicht, schließlich steht morgen mit dem Derby gegen den Tabellenführer SV Linx die nächste Bewährungsprobe an - auch was die Einstellungsfrage betrifft. Schließlich schmeckt so ein Derbysieg immer noch am süßesten. "Wenn die zwei Teams aufeinandertreffen, geht es auch immer ums Prestige. Wir freuen uns auf das Spiel und sind bereit", sagt Frieböse, dem die Schwere der Aufgabe dennoch bewusst ist: "Linx hat eine richtig gute Mannschaft, vor allem in der Offensive sind sie richtig, richtig gut aufgestellt." Zehn Tore nach drei Spieltagen zeugen von der geballten Offensivpower der Gäste. Zudem hat Frieböse eine weitere Stärke im Vergleich zur Vorsaison ausgemacht: "Sie wirken charakterlich gefestigter. Auch die Neuzugänge passen ins Gefüge."

Ein Wiedersehen gibt es im Wörtel mit Alexander Merkel, der bis zum vergangenen Sommer noch das Kuppenheimer Trikot trug. "Alex Merkel ist ein richtig feiner Kicker. Doch nicht nur auf ihn müssen wir aufpassen, auch die Neuzugänge Dennis Klemm und Adrian Vollmer haben brutale Qualität", zollt Frieböse dem Gegner Respekt.

Zumindest auf Top-Torjäger Marc Rubio muss der Gast wegen eines Muskelfaserrisses noch die eine oder andere Woche verzichten. Doch auch den SV 08 hat es am zurückliegenden Wochenende beim Gastspiel am Bodensee erwischt. 08-Sechser Armin Karamehmedovic hat sich die Schulter gebrochen und wird mindestens sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Dafür rückt Abwehrrecke und Ex-Linxer Denis Kolasinac wieder in den Kader.

Das Mittel gegen die geballte Portion Offensive lautet "eine kompakte Abwehrleistung" abzuliefern und "Nadelstiche zu setzen", so Frieböse. "90 Minuten zu mauern bringt aber auch nichts. Wir müssen unsere Kontergelegenheiten, die uns geboten werden, konzentriert ausspielen."

Dann ist auch das beinahe Unmögliche drin - und zwar mindestens ein Punkt gegen den Tabellenführer. Schließlich würde Frieböse morgen so gegen 17.15 Uhr dann liebend gerne Andreas Brehme widerlegen, der einst fabulierte: "Das Unmögliche möglich zu machen wird ein Ding der Unmöglichkeit."