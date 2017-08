Urlaubswelle fast überstanden

Die Urlaubswelle hat dem Fußball-Verbandsligisten 1. SV Mörsch dann doch kräftig zugesetzt: Trotz aller Abwehrversuche, mit denen SVM-Trainer Dietmar Blicker und sein dezimiertes Team beim übermächtigen Oberliga-Absteiger Offenburger FV einen Punkt entführen wollten, gab es am Ende mit dem 0:5 eben doch die befürchtete Packung. "Im Grunde fehlte bei uns heute fast die gesamte Offensivabteilung. Nach dem 1:0 zur Halbzeitpause haben wir uns noch was ausgerechnet, doch hat es nur zu einigen Halbchancen gereicht", sagte Blicker nach der Partie. Besonders mit der Anfangsviertelstunde war er nicht zufrieden: "Das war bodenlos, was wir da gespielt haben. Da hätte es schon 3:0 für Offenburg stehen können."

Die gute Nachricht für den erfahrenen SVM-Trainer dürfte indes sein, dass sich die Urlaubszeit langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt, die letzten Cocktails geschlürft sind und sich die Abteilung Attacke allmählich wieder in der heimischen Sandgrube sammelt - für die anstehende Partie in Neustadt. "Gegen Offenburg hatte ich bis auf Christof Leiss keinen Stürmer an Bord, jetzt kommen Fabio Celentano, Tobias Gauder und Philipp Würz zurück", freut sich Blicker wieder über den aufgefüllten Kader. Gerade rechtzeitig - schließlich wartet morgen kein Top-Team wie Linx oder Offenburg, sondern mit dem FC Neustadt vielmehr eine Mannschaft, die vom Leistungsniveau im Bereich des SVM anzusiedeln ist. Einzig Hans Kyei und Steven Herbote fehlen noch weiterhin.

Mit einem Zähler rangiert der FCN momentan auf dem vorletzten Rang, zwei Punkte und vier Plätze hinter den Mörschern. Grund genug also, den Abstand auf den Konkurrenten um den Klassenerhalt auf fünf Punkte auszubauen. Dies sieht auch Blicker so: "Ein Dreier wäre super, dann wären wir absolut im Soll. Aber auch ein Punkt wäre in Ordnung. Wir sind heiß auf die Partie."

Damit etwas Zählbares aus Neustadt mitgenommen wird, muss sich im Gegensatz zum Spiel gegen den OFV vor allem eine Sache ändern. "Wir müssen mutiger sein", fordert Blicker von seiner Elf und legt eine zweite Grundvoraussetzung nach: "Ihren Stürmer Sam Samma ausschalten". Dieser ist Dreh- und Angelpunkt in einer ansonsten ausgeglichenen Mannschaft, für die Blicker durchaus Sympathien hegt. "Das Team und die Verantwortlichen drumherum sind sehr nett und sympathisch. Der Verein hat durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit uns", findet der SVM-Coach.

Trotz aller Lobhudelei und Sympathiebekundungen stellt Blicker klar: "In den 90 Minuten werden die Sympathien natürlich ruhen."(rap)