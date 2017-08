Schnelles Wiedersehen

Zum Auftakt 85 Minuten geführt und dann doch noch verloren, zuletzt ein halbes Dutzend Gegentore im eigenen Stadion kassiert - den Saisonstart des SV Ottenau als unglücklich zu bezeichnen, ist da eher noch Untertreibung. Die ersten 180 Punktspielminuten haben dem neuen Übungsleiter Björn Stolle, der die Oppenauer 0:6-Abreibung im Rückblick als "zwei, drei Tore zu hoch" empfand, aber dann doch gleich einen ersten Eindruck vermittelt, wie schwer es für die Sportvereinigung im zweiten Landesliga-Jahr werden wird, die Klasse erneut zu halten.

Zumal die Ortenau-Aufsteiger Oberharmersbach und Willstätt - die außergewöhnlich aufgestellte Oberacherner Reserve wird mit dem Kampf um den Klassenerhalt eh nichts zu tun haben - bislang die Anfangseuphorie zeigen, die Ottenau auch in der Vorsaison auszeichnete. "Wir müssen in Tritt kommen, was aber nicht so einfach ist, weil wir derzeit mit Engand Engon und Mantel immer noch auf zwei Urlauber verzichten müssen. Andere sind auch gerade erst zurückgekommen, da fehlt dann doch noch einiges an Kraft und Ballkontrolle", sagt Stolle, für den das Derby in Bühl "nicht zur verkehrten Zeit kommt. Wir haben ja schon im Pokal gegen sie gespielt". Der VfB blieb vor einigen Wochen der 3:1-Sieger, "weil wir in der zweiten Hälfte abgebaut haben". Dies galt es auch in den zwei Punktspielen zu konstatieren, was zumindest im ersten mindestens einen, wenn nicht alle drei Punkte kostete. Gegen Oppenau begann die Torflut auch erst nach einer Stunde. Stolles Erkenntnis aus dem Pokalduell: "Wir müssen unsere Konterchancen besser nutzen."

Ähnlich wie in Ottenau greifen auch beim VfB logischerweise noch nicht alle Rädchen ineinander über. "Vieles ist noch verbesserungs- und ausbaufähig. Die Spieler sind nach dem Sieg in Oberkirch auch selbstkritisch mit ihrer Leistung umgegangen. Wichtig war, dass wir die Auftaktheimniederlage sofort korrigieren konnten", verweist Coach Alexander Hassenstein auf den mentalen Aspekt, nach einem unglücklichen Auftakt nicht in einen Negativstrudel zu geraten. Gerade die vielen jungen Akteure stehen nach dem ersten Erfolgserlebnis gegen Ottenau im zweiten Heimspiel mit breiterer Brust auf dem Platz.

Da man vor angeschlagenen Gegnern nicht nur im Boxen besonders auf der Hut sein muss, erwartet Hassenstein gegen die Murgtäler eine "heiße Kiste, da die sich nach einem 0:6 auf eigenem Platz sicher beweisen möchten". Woche für Woche sollen seine neuen Schützlinge dazulernen und mutig agieren.