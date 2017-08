Auftakt mit Allofs-Pferd

Mit 74 Pferden in acht Rennen beginnt morgen mit dem ersten Start um 13.30 Uhr die Große Woche auf der Iffezheimer Galopprennbahn. Im Top-Rennen um den Preis der Sparkassen-Finanzgruppe (6. Rennen um 16.25 Uhr) sind acht Pferde verblieben, drei davon sattelt der Championtrainer Markus Klug: Devastar mit Adrie de Vries, El Loco mit Martin Seidl und Space Cowboy mit Daniele Porcu.

Die "große Unbekannte" im Kampf um die 55000 Euro ist die von Carmen Bocskai in Iffezheim trainierte Stute Tikiouine. Es wird interessant sein, was ihre französischen Leistungen wert sind. Zu einer besonderen Begegnung wird es zwischen Axel Kleinkorres und Klaus Allofs kommen. Mit Rennpferden hat sich der mittlerweile 60-jährige Fußball-Manager schon seit der Jugend in Düsseldorf-Gerresheim beschäftigt. Sein Großvater nahm ihn mit auf die nahe gelegenen Grafenberger Rennbahn - die Zuneigung zu den schnellen Pferden hat bis heute gehalten. Jetzt gibt es noch mehr Zeit für die Leidenschaft. Ein Amt hat er bei der Baden-Racing-Gesellschaft auch: Zusammen mit dem aus Rastatt stammenden DFL-Chef Christian Seifert bildet er den Beirat. Das ist so etwas wie ein Ältestenrat U70. Zusammen mit Andreas Jacobs gehört Allofs der Wallach Potemkin, den Eduardo Pedroza reitet. Der Wallach Potemkin ist ein richtig gutes Rennpferd mit neun Siegen und einer Gewinnsumme von 444917 Euro.

Acht Rennen hat der Hengst Matchwinner gewonnen, den Axel Kleinkorres in Neuss trainiert. Er kommt aus dem Traberlager. Im Jahre 1980 gewann er in der Hillerheide von Recklinghausen ein Rennen im Sulky mit dem Pferd Vidalgo. Besitzerin war Ute Kremer aus Düsseldorf, damals die Freundin von Klaus Allofs, als der noch in kurzen Hosen für Fortuna Düsseldorf kickte. Auch die Frau hat die Leidenschaft für Rennpferd bewahrt, Ute und Klaus Allofs werden am Samstag gemeinsam ihr Pferd anfeuern. Und Axel Kleinkorres? Der sagt mit der ihm eigenen Ironie zum Rennen: "Klaus hat beim Fußball zuletzt ja auch nicht mehr so gewonnen. Matchwinner ist bestens in Form, Er mag auch den Iffezheimer Kurs." Allofs und Axel Kleinkorres sind seit 1980 in Kontakt geblieben, und Kleinkorres wurde zu einem glühenden Fan von Werder Bremen, man erkennt es meist an der Kleidung.