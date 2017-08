Spanischer Hoffnungsträger

Pech für die Murgtäler, dass diese Siege sich nicht in den TTR-Punkten niederschlugen. Hier rangiert Gonzales mit 1749 Punkten lediglich an Position neun in der Rankingliste der Spvgg Ottenau. Die erzielten Ranglistenpunkte datieren einige Jahre zurück, zu Zeiten als Gonzales noch in der Jugend aktiv war.

Folglich musste der Neuzugang in der zweiten Mannschaft der Spvgg Ottenau in der Landesliga an Position drei hinter Michael Ruf (1866 Punkte) und Sebastian Graf (1809) eingereiht werden. Zum Einsatz kommt Gonzales auf alle Fälle in der ersten Ottenauer Mannschaft, in der Hinrunde jedoch nur auf der Platzziffer sechs. Anfragen beim Südbadischen Tischtennis-Verband und beim Deutschen Tischtennisbund blieben unberücksichtigt, was in Ottenau auf Unverständnis stößt.

Spanier trainiert beim ASV Grünwettersbach

Gonzales trainiert seit dem 1. August zwei Mal täglich mit den Bundesligaspielern des ASV Grünwettersbach und ist wesentlich stärker einzuschätzen als die beiden Spitzenspieler der vergangenen Saison, Palatinus und Piotrowski. Positiv für die Ottenauer ist auf alle Fälle die kurze Anreise des Spaniers aus Nordbaden. Mitunter über zehnstündige Anreisen seiner beiden Vorgänger zehrten in der vergangenen Spielzeit zusehends an deren Substanz. Gonzales zählte bereits in der Jugend zu den besten spanischen Einzelspielern, er gewann in verschiedenen Turnieren Medaillen. Sein bestes Resultat errang er mit dem ersten Platz bei den spanischen Junior-Champion-Meisterschaften. Mit einer hohen Trefferquote soll sich der neue Offensivspieler innerhalb des Vereins bis zum Rückrundenstart weit nach oben vorarbeiten. Ein machbares Ziel, das man dem jungen Akteur und dem Verein nur wünschen kann.

Die erste Partie in der im September beginnenden Spielzeit absolviert die Spvgg Ottenau am 7. Oktober zu Hause gegen den TV Mosbach. Auf die Duelle zwischen Gonzales gegen Mosbachs Doppelspitze mit dem Ex-Doppelweltmeister Steffen Fetzner und dem Ex-Bundesligaspieler Heiko Wirkner müssen die Zuschauer dann noch verzichten. Ob dies bis zum Rückrundenstart klappen wird?(ti)