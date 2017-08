Duell der Schießbuden Von Michaela Anderer Wenn aller guten Dinge tatsächlich drei sind, könnte die zu Ende gehende Woche eine richtig prima werden für Zlatan Bajramovic. Am Dienstag siegte der Interimstrainer des Karlsruher SC mit der Profimannschaft im Landespokal gegen den SV Rohrbach klar und deutlich mit 5:0. Nur einen Tag später ließ er als U-23-Coach mit dem Oberligateam einen 2:1-Sieg gegen Spielberg folgen. Heute wiederum würde Bajramovic zusammen mit seinem Interimstrainerkollegen Christian Eichner im wichtigsten Spiel der Woche gerne zum dritten Streich ausholen. Ab 14 Uhr ist der Hallesche FC zur Drittligapartie im Wildpark zu Gast. Für Bajramovic dürfte die Partie kaum ein Spiel wie jedes andere sein. Vielmehr ist es eine große Chance für den 38-Jährigen. Sollte die zumindest in der Liga zuletzt chaotisch werkelnde Mannschaft - den Sieg ohnehin vorausgesetzt - auch nur ansatzweise überzeugen und er sich auch beim Gedöns drumherum als hoffähig erweisen, dürften die Chancen, dass aus dem Interimscoach eine Dauerlösung wird, zumindest steigen. Gänzlich ausgeschlossen hatte Oliver Kreuzer dies ja von Anfang der Trainersuche an nicht. Nun, eine knappe Woche nach der Trennung von Marc-Patrick Meister, dürfte sich daran nichts geändert haben, zumal die Lage sich eher zugespitzt hat: Dirk Schuster, der Trainer-Wunschkandidat von Verein und Fans, hat mittlerweile abgesagt. Der Rest der gehandelten Kandidaten, darunter der Ex-Sandhausener Alois Schwartz, kommt zumindest nicht in die Pötte. Der Traum, einmal im Leben KSC-Trainer zu sein, scheint unter den zur Verfügung stehenden Coaches zumindest derzeit nicht eben weit verbreitet. Zlatan Bajramovics Chancen stehen zumindest so gesehen gar nicht so schlecht. Zumal heute eine Mannschaft im Wildpark gastiert, die bislang noch weniger auf die Reihe gebracht hat als die Badener. Rang-17. sind die Hallenser mit zwei Punkten vor diesem sechsten Spieltag, noch ein Gegentor mehr als der auf Platz 15 geführte KSC haben sie sogar kassiert. Schießbude trifft also auf Schießbude. Für die Gäste erschwerend hinzu kommt, dass sie stark ersatzgeschwächt anreisen. Nur 13 Feldspieler stehen FC-Trainer Rico Schmitt heute zu Verfügung. Bei den Hausherren sind dagegen bis auf die verletzten Kai Bülow und Nathaniel Amamoo alle Mann fit. Bei Bülow hatte man bis zuletzt alles versucht, um ihn trotz Rippenprellung einsatzfähig zu bekommen. "Er hat extrem viel probiert und sich sogar spritzen lassen", sagt Bajramovic, der seine Spieler während der Trainingswoche vor allem daran hat arbeiten lassen, dass sie besser in die Zweikämpfe gehen. Wichtig ist dem Interimscoach, das hebt er hervor, dass sich der KSC nicht so lasch präsentiert wie zuletzt beim 0:4 bei Fortuna Köln. "Wir müssen nach der Pleite Wiedergutmachung betreiben. Es ist extrem wichtig, dass wir ein anderes Gesicht zeigen", stellt Bajramovic fest - und legt sogleich den Finger in die Wunde: "Wenn Mannschaften vor unser Tor kommen, ohne dass wir sie berührt haben, dann hat das nichts mit Taktik zu tun, sondern damit, dass wir nicht die Zweikämpfe suchen." Sein Mittel dagegen: "Die Jungs müssen wie Männer in die Zweikämpfe gehen."

