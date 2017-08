"Da fragt man sich: Wie haben die das geschafft?"

Mit dem BSC wurde er 2013 südbadischer Pokalsieger und zog in den DFB-Pokal ein, in dem man in Runde eins auf den VfL Bochum traf (1:3). Nach zweieinhalb Jahren am Kaiserstuhl folgten eineinhalb in Kehl. Vor Saisonbeginn kehrte er zum VfB Bühl zurück. BT-Redakteur Michael Ihringer unterhielt sich mit Hassenstein.

BT: Als weit gereister Fußball-Fachmann: Wo ist es schöner, am Kaiserstuhl oder in der mittelbadischen Region?

Alexander Hassenstein: Ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Zeit in Bahlingen vom Kaiserstuhl nur wenig mitbekommen habe, weil ich ja weiter in Gaggenau gewohnt habe. Landschaftlich ist der Kaiserstuhl schon traumhaft, wenn ich an Spiele zwischen den Reben und Bergen zurückdenke. Aber zum Training oder Spiel hin, dann wieder zurück, so blieb selten Zeit für die Schönheiten der Region. Da ich aber in Mittelbaden groß geworden bin, weiß ich natürlich auch die Schönheiten der hiesigen Region zu schätzen.

BT: Haben Sie also in der Zeit quasi die Lizenz zum Rennfahrer gemacht?

Hassenstein (lacht): Nein, eher zum Vielfahrer, schnelles Fahren war aufgrund der Baustellensituation und Geschwindigkeitsbegrenzungen gar nicht möglich. Damals wurde ja die Autobahn zwischen Offenburg und Achern noch saniert, das war happig. Die Kilometer, die ich gefahren bin, schaffen andere in zehn Jahren nicht.

Interview

BT: Mit dem damaligen Oberligisten Bahlinger SC südbadischer Pokalsieger geworden, dann in Kehl einen Verbandsligisten trainiert: Warum kommt man dann in die Landesliga zurück?

Hassenstein: Dass ich weiter als Trainer arbeiten wollte, stand für mich außer Frage; mir macht die Aufgabe ja auch Spaß, und ich habe für die Trainerausbildung einiges in Kauf genommen. Mein Wunsch war es, mit einem regionalen Verein zu arbeiten. Die gemeinsame Vergangenheit mit dem VfB Bühl und die Verbundenheit, die nie abgerissen ist, machten es mir dann leicht, mich für eine erneute Zusammenarbeit zu entscheiden. Es war schon damals in Bahlingen, als sich unsere Wege trennten, klar, dass ich zur nächsten Saison aufhören würde und dass Milorad Pilipovic mein Nachfolger werden würde. Er hat dann die Klasse mit dem Team gehalten und ist ein Jahr später sogar in die Regionalliga aufgestiegen. Ich hatte auch damals nicht mehr das Bedürfnis, einen größeren Aufwand auf mich zu nehmen, also nochmals viel Zeit auf der Autobahn liegen zu lassen. Ich wollte die gesunde Mischung finden zwischen einem Verein mit einem gewissen Niveau, wo man als Trainer auch etwas vermitteln kann, und andererseits innerlich einen Gang herunterschalten.

BT: Wer als Trainer so weit oben angelangt war, will vielfach ganz im professionellen Bereich arbeiten. Gab es für Sie auch diese Überlegung?

Hassenstein: Klar, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wer Trainer wird, einen gewissen Ehrgeiz hat und sich weiterbildet, der hat dann schon den Traum, möglicherweise noch höher zu kommen. Andererseits muss man sich vor Augen führen, wie viele Möglichkeiten es überhaupt gibt, im professionellen Bereich unterzukommen und wie viele Anwärter es gibt, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Im Verhältnis zur Anzahl der Bewerber gibt es nur wenige Trainerstellen im Profibereich. Zu den Neulingen kommen schließlich noch diejenigen Trainer, die bereits Jahrzehnte im Geschäft sind. Wenn man da nicht das Quäntchen Glück oder gute Kontakte hat, dann ist es ganz schwer. Achim Beierlorzer (Jahn Regensburg), Rüdiger Rehm (Wehen Wiesbaden) oder Kenan Kocak (SV Sandhausen) sind Beispiele aus gemeinsamer Trainerausbildung, die den Sprung in den Profibereich geschafft haben. Achim Beierlorzer (jüngerer Bruder des Ex-Bundesligaprofis Bertram Beierlorzer, Anm. des Autors), der mit mir die A-Lizenz in Kaiserau 2010 gemacht hat, war 2014 und 2015 bei Ralf Rangnick A-Jugendtrainer in Leipzig, und jetzt ist er bei Jahn Regensburg in der zweiten Liga. Da fragt man sich dann bisweilen schon: Verdammt Alex, wie haben die das geschafft?

"Mit dem Lehrerberuf nicht vereinbar"

BT: Gab es also damals in Bahlingen, zur Hochzeit des Vereins immerhin südbadischer Pokalsieger, keine konkreten Angebote im professionellen Bereich?

Hassenstein: Gab es nicht, mit meiner Trainerlizenz kann ich maximal Regionalliga beziehungsweise A-Jugend-Bundesliga trainieren. Um noch höher zu kommen, müsste ich mich weiterbilden. Die Fußball-Lehrerausbildung dauert etwa zehn Monate und kostet einen fünfstelligen Betrag, das ließe sich mit meinem Beruf als Lehrer nicht vereinbaren.

BT: Gleicht das Mehr an Geld das Mehr an mentalem Stress bei einem so ambitionierten Verein wie dem Bahlinger SC überhaupt aus?

Hassenstein: Nicht annähernd. Unsummen habe ich dort keine verdient. Ich bekam ordentliches Geld, aber das war bei dem Aufwand absolut angemessen. Irgendwann musste ich erkennen, dass ich meinem Anspruch nicht mehr gerecht werden konnte. Ich konnte weder mein Lehrerdeputat reduzieren noch neben dem Beruf mehrmals in der Woche 200 Kilometer fahren und zusätzlich Spielbeobachtung, Videoanalyse und Sonstiges machen. Das war irgendwann zu viel. Man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Bahlingen ist ein seriös geführter, guter Verein, der, als ich dort war, viele Talente aus der Freiburger SC-Talentschmiede mit eingebaut hat.

"Das Beste aus einer

Mannschaft machen"

BT: Müssen Sie, wenn Sie früher von vielfach angehenden Profis umgeben waren, Ihre Ansprüche an die Spieler in Bühl nun herunterschrauben, weil die Voraussetzungen schlicht ganz andere sind?

Hassenstein: Es sind ja nicht nur die Voraussetzungen andere, sondern auch die Anforderungen. Schließlich spielen wir nicht mit einem Landesligateam in der Oberliga. Es ist mein Anspruch, das Bestmögliche aus einer Mannschaft zu machen. Dieser Anspruch ist unabhängig von der Liga, und ich werde ihn gewiss nicht herunterschrauben. Wie im Beruf muss ich auch im Fußball entsprechend differenzieren und didaktisch, methodisch vorbereiten, damit der gewünschte Erfolg eintritt. Es ergibt keinen Sinn, eine Landesliga- mit einer Oberligamannschaft zu vergleichen. Aber in beiden Fällen war beziehungsweise ist es im Rahmen der Möglichkeiten mein Ziel, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Das ist nicht so einfach. Nur mal als Beispiel den Spielaufbau: In Bahlingen hatten die Spieler die technischen und körperlichen Fähigkeiten, dass sie auch bei großem Druck des Gegners den Ball behaupten und trotzdem klare Bälle spielen konnten. Die waren technisch alle so versiert, dass das funktionierte. Und jetzt ist es eben so, dass wenn ein spezieller Gegner ordentlich Druck macht, es gleich schwierig für uns wird.

BT: Was unterscheidet also den semiprofessionellen Akteur vom Amateurfußballer?

Hassenstein: Dazu fällt mir eine Feststellung von Mehmet Scholl ein, der während einer Analyse eines Pokalspiels auf den Unterschied angesprochen wurde. Er antwortete: Die Unterschiede zwischen gutem Amateur- und Profifußball seien nicht so groß, der wesentliche Unterschied sei, dass der Profi erkenne, wenn der Amateur einen Fehler mache und diesen zu nutzen wisse. Diese Abgebrühtheit ist mit Sicherheit einer der Unterschiede. Weiterhin war ersichtlich, dass Spieler in der Oberliga auch unter enormem Druck den Ball behaupten können, und diesen trotz hohen Spieltempos noch unter Kontrolle haben. Das macht den großen Unterschied aus: Diese Jungs können ihre Technik auch bei hohem Tempo anwenden.

"Versuche, den Jungs Lösungen aufzuzeigen"

BT: Hat der pädagogische Beruf bei Ihren bisherigen Stationen geholfen?

Hassenstein: Mit Sicherheit. Das Vermitteln von Inhalten, Anwenden und Üben, Korrekturen und Verbesserungen, der Umgang mit unterschiedlichen Charakteren sind alles Aspekte, die sowohl den Lehrerberuf als auch den Trainerjob ausmachen. Gerade auch, was das Verhältnis zwischen Lob und Kritik angeht. Ich versuche, die Jungs für ihre Fehler nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern aufzuzeigen, welche Lösungen es gibt, es besser zu machen. Die Ansprache hängt natürlich stark von ihrer individuellen Verfassung ab. Es gibt Typen, die kann man stark kritisieren, und die haben das am nächsten Morgen wieder vergessen. Andere muss man in Watte packen und darf kein kritisches Wort sagen. Da muss man dann aufpassen, dass man jeden Einzelnen entsprechend seines Gemütszustandes behandelt.

BT: Früher haben Sie als erfolgreicher Aktiver das Geschehen selbst in der Hand beziehungsweise in den Füßen gehabt. Heute stehen Sie machtlos an der Seitenlinie, wenn das Spiel nicht so läuft wie gewünscht. Fiel Ihnen diese Umstellung schwer?

Hassenstein: Total, das war unglaublich. Ich wusste damals gar nicht, wohin mit all meiner Energie. Ich hätte am liebsten alle zwei Minuten gegen die Bande getreten. Es war schwierig und hat damals auch eine ganze Saison gedauert, bis ich mich mit der neuen Situation einigermaßen angefreundet hatte. Als Spieler konnte ich viele Dinge selbst lösen, mit eingreifen. Als Innenverteidiger hat man das Spielfeld vor sich, lässt den Gegner auf sich zukommen und ist verhältnismäßig entspannt. Wenn da ein langer Ball auf mich zukam, war das kein Problem. Natürlich war auch eine gewisse Anspannung da, weil man ja gewinnen wollte. Dann aber als Trainer draußen plötzlich nicht mehr helfen zu können, das war am Anfang richtig problematisch für mich. An der Seitenlinie sieht man das große Ganze auf dem Platz, und was sich entwickeln könnte, besser. Diese Phase ist aber schon länger überstanden. Machtlos ist man als Trainer jedoch in keiner Weise. Man hat von draußen durchaus Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und Hinweise an Spieler zu geben. Es ist natürlich auch die große Kunst zu erkennen, warum es auf dem Feld nicht läuft und korrigierend einzugreifen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber dafür bin ich ja Trainer.

"Irgendwann war es

zu viel für mich"

BT: Geht man richtig in der Annahme, dass der Spaß in Bühl nun stärker ausgeprägt ist als in Kehl?

Hassenstein: In der Vergangenheit wurde viel über mein Verhältnis zum Kehler FV spekuliert und manche Aussage fehlinterpretiert. Es gab damals einige Dinge neben dem fußballerischen Geschehen, mit denen ich als Trainer schwer umgehen konnte. Das war einfach irgendwann zu viel für mich. Rückblickend hatte ich dann geäußert, dass mir der Spaß am Trainergeschäft vergangen ist. Das war aber nicht auf einzelne Personen bezogen, sondern aufgrund der Gesamtsituation. Ich habe großen Respekt vor denjenigen, die mit ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein Verantwortung übernehmen und auch heute noch gute Kontakte nach Kehl. So zum Beispiel zu Benny Göhringer, der im Übrigen ein ganz toller Typ ist. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns bald mal wieder sehen und ein Bier zusammen trinken. Dass ich Spaß am Trainerjob in Bühl habe, steht jedoch außer Frage.

BT: Was muss passieren, dass der VfB irgendwann wieder dort ankommt, wo er mit Ihnen schon mal war?

Hassenstein: Was sicher passieren muss, ist, dass sich die Spieler fußballerisch weiterentwickeln. Jeder Einzelne muss bereit sein, seine Defizite aufzuarbeiten und sich stetig zu verbessern. Andererseits zeichnen sich alle aber auch durch viele Stärken aus. Es ist wichtig, dass sie diese in den Vordergrund rücken und überzeugt davon sind, was sie können, und keine Angst davor haben, auch mal einen Fehler zu machen. Wir müssen uns auch mannschafts- und gruppentaktisch verbessern. Das Aufbauspiel, schnelles Umschalten nach Ballverlust und Balleroberung sowie das Herausspielen von Torchancen sind wesentliche Bestandteile der Trainingsarbeit. Darüber hinaus ist es unabdingbar, dass der Verein die Jugendarbeit stärkt und wir noch größeren Wert auf die Ausbildung der Jugendspieler legen, so dass auch in Zukunft gut ausgebildete Spieler den Sprung in die "Erste" schaffen können.