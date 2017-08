Potemkin steht hoch im Kurs

Von seinem Namen, den man ihm als junges Pferd gegeben hat, hat sich der jetzt sechs Jahre alte Wallach Potemkin nicht abschrecken lassen. Als Potemkin'sches Dorf, der Name ist dem entliehen, bezeichnet man gemeinhin etwas, was mehr Schein als Sein verspricht. Oder von außen hui, hinter den Kulissen pfui.

Von alledem hat der Galopper namens Potemkin so rein gar nichts. Ganz im Gegenteil: Er ist eines der besten deutschen Rennpferde und er hat in seiner Karriere das Kunststück fertig gebracht, 52,9 Prozent seiner Rennen als Sieger zu beenden: Neun Siege bei 17 Starts. Jetzt peilt man mit ihm Karrieresieg Nummer zehn an, wenn Potemkin am heutigen Eröffnungstag der Großen Woche der Favorit im 62. Preis der Sparkassen Finanzgruppe-Rennen ist.

Es ist der zweite Anlauf des Wallachs, dessen gemeinsame Besitzer Klaus Allofs und die Stiftung Gestüt Fährhof von Baden-Racing-Präsident Dr. Andreas Jacobs sind, dieses Rennen zu gewinnen. Anno 2016 wurde er Zweiter, geschlagen von Va Bank, dem damals noch unbesiegten polnischen "Wunderpferd". Seine beiden weiteren Starts auf der Iffezheimer Bahn hat er in Siege umgemünzt und für heute stehen die Vorzeichen wohl erneut auf Erfolg. Bei seinem letzten Start in München war er durch einen rutschenden Sattel gehandicapt, wurde dennoch Dritter. "Wenn man das berücksichtigt war das eine starke Leistung", sagt Trainer Andreas Wöhler aus Spexard bei Gütersloh. Davor verbockte einen möglichen Sieg in New York einzig und allein der Jockey. Das war nicht Stamm-Jockey Eduardo Pedroza, der ihn heute wieder reiten wird, sondern Joel Rosario. Und der machte alles falsch, was man falsch machen konnte und so war der Traum des großen Sieges in den USA ausgeträumt.

Um seinem Team heute den Weg auf das Siegerpodest zu ebnen muss Potemkin vor allem ein Pferd schlagen, dessen Name die Vorschusslorbeeren quasi schon früh klar gemacht hat: Matchwinner. Eine solche Namensgebung kann auch schnell mal in die Hose gehen, hier nicht. Acht Siege bei 18 Starts sind eine Fast-50-Prozent-Quote, er ist wie Potemkin auch schon sechs Jahre alt und ist im Laufe seiner Karriere immer besser geworden. Als er sich in Hamburg mit dem Sparkasse Holstein-Cup den ersten Sieg in einem Rennen der Gruppe-Kategorie sicherte, kochten bei seinem Team die Emotionen hoch. Die heutige Aufgabe ist aber schwerer. "Er ist gut drauf", sagt dennoch sein Neusser Trainer Axel Kleinkorres. "Er muss aber leider ein Kilo mehr tragen als Potemkin."

Nach Iffezheim zurück kehrt der Sieger der Badener Meile vom Frühjahrs-Meeting, Palace Prince, der zudem in Iffezheim im vergangenen Jahr auch die Baden-Württemberg-Trophy gewonnen hatte. Am Wettmarkt aktuell als Außenseiter gehandelt, sollte man sich hüten, den einstigen Derbyzweiten zu unterschätzen. Gute Chancen hat auch Devastar, aber dessen Trainer Markus Klug (Köln-Rath/Heumar) hadert ein wenig mit der zu erwartenden Hitze. "Das passt ihm nicht besonders." Der amtierende Championtrainer sattelt insgesamt sogar drei Pferde, neben Devastar noch El Loco und Space Cowboy.

Zweites Hauptereignis ist heute der Ittlingen Preis der BBAG-Jährlingsauktion, in dem zwölf Dreijährige um 52000 Euro laufen. Eine echte Attraktion ist das wettstar.de Legends-Rennen, in dem einstige Jockey-Größen in den Rennsattel zurückkehren. Georg Bocskai zum Beispiel, oder auch Toni Potters und William Mongil und Lennart Hammer-Hansen. Einzige Dame im Feld: Diana Raatz, heute Mitarbeiterin bei Baden Racing.