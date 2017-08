Henkel macht den Rubio Von Hucky Krämer Spiele zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem SV Linx hatten in der Vergangenheit stets einen hohen Unterhaltungswert und endeten auch meist mit einem Paukenschlag. Das Verbandsliga-Derby am Samstag im Wörtel lebte dagegen vor allem davon, dass es ein Derby war. Ansonsten war es reizlos, weil schlichtweg zu einseitig. Bereits nach 31 Spielminuten führte das Spitzenteam aus dem Hanauerland nach einem lupenreinen Hattrick von Rückkehrer Piakai Henkel uneinholbar mit 3:0. Adrian Vollmer beendete dann kurz vor dem Abpfiff mit dem 4:0 die Fußball-Lehrstunde für die jungen 08-Hüpfer. Den Willen konnte man den Gastgebern nicht absprechen. Sie wollten vor den 300 Zuschauern Wiedergutmachung für das 1:4 in Radolfzell leisten, doch sie bekamen einfach keinen Zugriff aufs Spiel, kamen nicht in die Zweikämpfe. Das lag natürlich an der hohen Qualität der Linxer, aber auch an der fehlenden eigenen Aggressivität. Spielern wie Adrian Vollmer, Pierre Venturini, Alexander Merkel oder Piakai Henkel muss man den Spaß am Fußball nehmen, da muss man schon bei der Ballannahme dazwischenfunken. Doch statt den Linxern den Schneid abzukaufen, standen die Kuppenheimer brav Spalier. Sie ließen die Linxer munter spielen, machten ihnen das Toreschießen und das Siegen einfach. Nach einer zehnminütigen Abtastphase übernahmen die Linxer das Kommando, ließen Ball und Gegner laufen und waren auch vor dem Tor sehr effizient. Vor allem der pfeilschnelle Henkel, der in der Spitze "den Rubio" spielte. Auch das zeugt von der Stärke des SVL, dass man selbst den Ausfall eines Toptorjägers wie Marc Rubio (Muskelverletzung) kompensieren kann. Henkel, der Rückkehrer vom Bahlinger SC, veredelte einen feinen Spielzug über die linke Seite zum 1:0 (12.) für den SVL. Pasquale Maisano und Dennis Klemm hatten exzellente Vorarbeit geleistet. Dann schickte Adrian Vollmer den 22-Jährigen, dessen Vater Amerikaner und dessen Mutter Japanerin ist, auf die Reise. Henkel sprintete los und lupfte den Ball elegant über den herausstürzenden Kuppenheimer Torhüter Nikolai Gogol zur Linxer 2:0-Führung (29.) ins Netz. Einen totalen Blackout von Thorsten Peter nutzte der Mann des Tages zu seinem dritten Streich: Vom 08-Sechser ungewollt angespielt brauchte Henkel den Ball nur noch zum 3:0 (31.) einzuschieben. Damit war die Partie bei den hochsommerlichen Temperaturen bereits entschieden. Und hätte Venturini kurz nach dem Wiederanpfiff einen vom zur Pause eingewechselten Denis Kolasinac an Henkel verursachten Foulelfmeter verwandelt, hätte es für die Kuppenheimer leicht ein Debakel geben können. Er donnerte allerdings den Strafstoß an die Latte (48.). Und nun schalteten der omnipräsente Alexander Merkel und seine Mitstreiter einen Gang zurück, während sich Simon Götz und Co. noch einmal aufrappelten und zumindest auf den Ehrentreffer drängten. Der lag zwar mehrfach in der Luft, doch auch das letzte Tor im Wörtel erzielten wiederum die Gäste durch Adrian Vollmer. "Der Linxer Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. In der ersten Halbzeit waren sie uns in allen Belangen überlegen. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen und haben dem Gegner das Toreschießen leichtgemacht. Nach dem 0:3 ging's dann nur noch um Schadensbegrenzung", erkannte Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse die Linxer Überlegenheit neidlos an. Der topbesetzte Tabellenführer kann und darf nicht der Gradmesser für das junge 08-Team sein, aber etwas mehr Gegenwehr hätte es in diesem Derby schon sein dürfen. Selbst der Linxer Trainer Sascha Reiß, der beim SV 08 das Fußball-Abc lernte, hatte sich die Wiedersehensparty im Wörtel schwerer vorgestellt. "Die Anspannung vor dem Derby war schon groß. Aber wir haben in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gespielt. Schnell in die Spitze, wo Piakai immer wieder in die freien Räume sprintete. Nach dem 3:0 war der Drops bei dieser Hitze dann schon gelutscht", freute sich Reiß über den vierten Sieg im vierten Spiel. Jetzt geht's daheim gegen Aufsteiger Singen, auf den SV 08 wartet der SV Stadelhofen. Ein Gegner auf Augenhöhe. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Borutta, Karadogan, Stanic, Otto (81. Alesi) - Peter - Götz, Mörmann (83. Sür), Klein (46. Kolasinac), Tasli (46. Djuric) - Grünbacher. SV Linx: Riedinger - Maisano (46. Göser), Schmider, Dennis Kopf, Dennis "Deko" Kopf - Venturini (83. Semen), Merkel - Klemm (75. Dussot), Adrian Vollmer, Manuel Vollmer (60. Recht) - Henkel. Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Heitersheim) - Zuschauer: 300 - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Henkel (12., 29., 31.), 0:4 A. Vollmer (89.) - Gelbe Karten: Kolasinac - Maisano, Merkel, Recht - Bes. Vorkommnis: Venturini (Linx) knallt Foulelfmeter an die Latte (48.) - Beste Spieler: Götz - Merkel, Adrian Vollmer, Henkel.

