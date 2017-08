SV Bühlertal dreht Derby Auch wenn es für den SV Bühlertal gegen Elchesheim erstmals in dieser noch jungen Saison erstmals richtig eng wurde: Drittes Spiel - dritter Sieg. Dagegen kassierte der bislang ebenso noch verlustpunktfreie TuS Oppenau eine deftige 0:4-Heimniederlage gegen Vizemeister Durbach. Der VfB Bühl kam zum zweiten Sieg in Folge. Der Rastatter SC/DJK holte in Schutterwald ebenso einen Zähler wie der SV Sinzheim bei Aufsteiger Willstätt. SV Bühlertal - RW Elchesheim 3:2. Einiges geboten war auf dem Mittelberg, wo die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen. Zunächst überraschte der Gast mit einem ganz starken Auftritt. Die tief stehenden Rot-Weißen standen in der Defensive gut und legten mutig einen Blitzstart hin mit einer 2:0-Führung. Schmidt und Schneider tauchten jeweils freistehend vor dem Tor auf und behielten im Eins-zu-eins-Duell die Nerven. Bühlertal konnte sogar von Glück reden, dass Torschütze Schmidt vor der Pause nicht das dritte Tor erzielte. Wie ausgewechselt kam der Favorit wieder aus der Kabine, Trainer Michael Santoro muss deutliche Worte gefunden haben, denn nun drehten die Gastgeber richtig auf. Der starke Westermann setzte mit seinem frühen Anschlusstor das Signal zum Sturmlauf. Beim Spiel auf ein Tor musste sich der SVB indes bis zur 82. Minute gedulden, ehe Kapitän Sebastian Keller zum 2:2 zur Stelle war. Die heißgelaufenen Bühlertäler erzielten drei Minuten danach durch Christian Schmidt per Kopfball doch noch das Siegtor. Tore: 0:1 T. Schmidt (7.), 0:2 Schneider (21.), 1:2 Westermann (48.), 2:2 S. Keller (82.), 3:2 C. Schmidt (85.). VfB Bühl - SV Ottenau 3:1. Eine starke halbe Stunde reichte dem VfB zum ersten Heimsieg der Saison. Dass es nach dem 2:0 noch einiges zu bekritteln gab für Trainer Alexander Hassenstein, ist in diesem frühen Saisonstadium verständlich. "Wir haben den Gegner ins Spiel gebracht und hätten uns nicht über den Ausgleich beschweren können", kommentierte er die Phase, als Ottenau nach dem Anschlusstreffer besser in Spiel kam und Chancen zum Ausgleich besaß. Der starke Maurath ersparte den Platzherren mit dem dritten Treffer eine hektische Schlussphase. Tore: 1:0 Knosp (9.), 2:0 Bohn (24.), 2:1 Murr (33.), 3:1 Maurath (70.). SV Hausach - SV Oberkirch 1:4. Was gut begann, endete mit einem Desaster für Hausach, das nach dem Ausgleich in der entscheidenden Schlussphase komplett einbrach. Tore: 1:0 Süme (16.), 1:1 Muller (73.), 1:2 Tzouratzis (80.), 1:3 Reiss (81.), 1:4 Lienert (90.). TuS Oppenau - TuS Durbach 0:4. Der Vizemeister aus Durbach ließ in diesem Derby die Muskeln spielen. Das Unheil begann für die Gastgeber bereits kurz nach dem Anpfiff, als Treyer ein Eigentor unterlief. Davon erholten sie sich nur schwerlich. Durbach zeigte eine starke Leistung. Tore: 0:1 Eigentor Treyer (2.), 0:2 Saglam (38.), 0:3 Bauhöfer (52.), 0:4 Zeil (85.). FV Schutterwald - Rastatter SC/DJK 0:0. Die Gastgeber waren zwar über 90 Minuten überlegen, vergaben aber ihre Chancen teils fahrlässig. Der Gast versuchte mitzuspielen, hatte auch zwei gute Möglichkeiten, verlegte sich in der zweiten Hälfte auf das Halten des einen Punktes, was auch gelang. VfR Willstätt - SV Sinzheim 1:1. Trotz Führung reichte es für den SVS doch nicht für einen Dreier beim defensiv anfälligen Aufsteiger. Patrick Holl brachte die Gäste in Führung (66.), danach hätte Meier, der nur die Latte traf (69.), die Partie entscheiden können. Karagyaurov gelang für die anrennenden Gastgeber, die sich nach der Pause steigerten, doch noch der Ausgleich (77.). SV Oberachern II - FSV Altdorf 3:0. Es dauerte lange, aber in der Schlussphase war der Bann für die Gastgeber dann doch gebrochen. Ganster erlöste die anstürmende Reserve (84.), im Minutentakt erhöhten dann Keller (85.) und erneut Ganster (86.) dann doch noch standesgemäß. SV Freistett - SV Oberharmersbach 0:0. Gegen den bemühten, aber eher schwachen Aufsteiger schafften es die Gastgeber, die im Chancenverhältnis von 6:2 klar vorne lagen, nicht, auch nur einmal zu treffen.(mi)

