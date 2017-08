Im vierten Anlauf hat es geklappt

Von Daniel Delius Dreimal durfte sich Henri-Alex Pantall, führender Trainer in Frankreich, die Goldene Peitsche nur von weitem anschauen - berühren verboten. Doch gestern durfte er den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Galopprennsports endlich in die Hand nehmen. Dreimal hatte er den jetzt sechs Jahre alten Hengst Son Cesio von Beaupreau an der Loire aus nach Iffezheim geschickt, zweimal war er in dem Sprint-Klassiker Zweiter, diesmal klappte es endlich. Knapp genug war es allerdings, denn im Ziel trennte den favorisierten Gast aus Frankreich nur ein Kopf vom 154:10-Außenseiter Daring Match, mit dem das Gestüt Auenquelle fast auch gestern ein großes Rennen gewonnen hätte. "Ich war fast zu früh vorne", gab Son Cesios Reiter Adrie de Vries nach dem Rennen zu, "deshalb wurde es zum Schluss doch noch einmal eng. Aber ich wusste im Ziel schon, dass ich gewonnen hatte". Der Niederländer hat schnell wieder Fahrt aufgenommen, nachdem er im Frühsommer durch einen gebrochenen Finger viele Wochen außer Gefecht war, den Derbyritt auf Windstoß verpasste. "Nach den vielen Reisen hierher hatte es das Pferd auch verdient, die Goldene Peitsche zu gewinnen", sagte Pantall, der Iffezheim einem Start in einem ähnlichen, zeitgleich stattfindenden Rennen im französischen Deauville vorgezogen hatte. "Da sind stärkere Gegner gelaufen", fügte der an, "hier sah es doch etwas einfacher aus." Besitzer Yves Borotra, 84, wurde fernmündlich über den Sieg informiert, "er ist auf Mallorca", wusste der Trainer. Borotras Vater Jean war vor fast einhundert Jahren einer der besten Tennisspieler der Welt, 1922 gewann er Wimbledon, im Einzel und im Doppel mit einem gewissen Rene Lacoste. Son Cesio wird die deutschen Kurzstreckenspezialisten jetzt erst einmal in Ruhe lassen, "wir laufen jetzt in Frankreich, aber warum sollen wir mit ihm nicht nächstes Jahr wiederkommen", kündigte Pantall an. Früher war die Goldene Peitsche ohnehin eine Domäne der Gäste, doch kommen die inzwischen seltener. Der Rennpreis ist international eher wenig attraktiv, zudem wird den im Ausland lebenden Besitzer noch ein zweistelliger Steuerbetrag abgezogen - da ist die Reiselust nicht mehr so groß. Zweiter geworden, aber sicher nicht unzufrieden - das war die Stimmungslage im Gestüt Auenquelle, für das Daring Match eine starke Leistung bot. Der Matchplan hatte vorgesehen, dass der Hengst ganz innen galoppiert, "wir hatten extra eine äußere Startbox beantragt", erläuterte Trainer Jens Hirschberger, "er galoppiert halt nicht so gut zwischen den Pferden, alleine fühlt er sich wohler." Auch für ihn wird noch eine Saison angehängt, "auch wenn er schon sechs Jahre alt ist", sagte Hirschberger. Knapp genug war es auch auf dem dritten Platz, den sicherte sich gerade noch der mitfavorisierte Millowitsch (43:10), "mit dessen Laufen wir sehr zufrieden sind", wie Trainer Markus Klug anführte. Für Shining Emerald, der an gleicher Stelle schon die Silberne Peitsche gewonnen hatte, blieb nur Rang vier, "er wird im Oktober in England auf die Auktion gehen", wusste Trainer Andreas Wöhler zu berichten. Der Vorjahressieger Donnerschlag wurde nach dem Rennen dorthin geführt, wo die Geschlagenen abgesattelt werden, er wurde nur Vorletzter. "Es war nicht sein Tag", kommentierte Jockey Filip Minarik.

