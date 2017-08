Mit dem Rücken zur Wand

Oliver Kreuzer stand mit dem Rücken zur Wand, in diesem Fall konnte er noch nicht einmal etwas dafür. Das Szenario war schließlich eher dem Zufall geschuldet - und dem Wissensdurst der Berichterstatter, die den KSC-Sportdirektor nach der offiziellen Pressekonferenz im Gang der Geschäftsstelle gestellt hatten, um ihm mit der ein oder anderen zusätzlichen Frage zu konfrontieren. Der Gang der Geschäftsstelle ist schmal, es waren ganz schön viele Reporter, die sich da um Kreuzer scharten - da steht man schnell mal mit dem Rücken zur Wand.

Indes: So zufällig diese Szene am Rande auch entstanden sein mag, so sehr taugt sie doch auch zum Sinnbild für die verzwackte Situation des Drittligisten und seines Sportdirektors. Auf Rang 16 sind diese nach dem kurz zuvor erlittenen 1:1 gegen den Halleschen FC am Samstag abgesackt, einem neuerlichen Abstieg näher als dem angestrebten direkten Wiederaufstieg. Nicht zuletzt die Fragen, die die Reporter Kreuzer hernach stellten, machten deutlich, wie prekär die Lage ist - und wie dicht mittlerweile auch des Sportdirektors Rücken an der Wand steht. Schließlich ist er derjenige, der die Misere letztendlich zu verantworten hat, wie Ingo Wellenreuther, der Präsident, das am Samstag in der Halbzeitpause via TV-Interview einmal mehr festgestellt hat, so wie er es immer tut, wenn der Verein sich sportlich in besonderer Schieflage befindet, was zuletzt mehr oder weniger Dauerzustand war.

"Wir übertragen dem Sportdirektor die Aufgabe, eine Mannschaft und auch einen Trainer auszusuchen mit dem strategischen Ziel, Erfolg auf Dauer zu haben", hat Wellenreuther am Samstag diesbezüglich gesagt. Beide Ziele hat der KSC - und somit Kreuzer - zuletzt nicht erreicht. Erst erwies sich der vom Sportdirektor geholte Mirko Slomka als nicht in der Lage, den KSC in Liga zwei zu halten. Auch dessen Nachfolger Marc-Patrick Meister konnte den Ansprüchen rund um den Adenauerring nicht genügen - und musste just vor einer Woche die Koffer packen. Seitdem sind Zlatan Bajramovic und Christian Eichner vom Co- in den Interimstrainer-Status aufgestiegen, verbunden mit der Option, zur Dauerlösung werden zu können.

Mit einem einigermaßen ansehnlichen Sieg am Samstag gegen Halle hätten sich Bajramovic und Eichner in die Poleposition der möglichen Kandiaten spielen können. Nicht zuletzt Kreuzer, das gibt er offen zu, hatte ein wenig darauf spekuliert, wohl auch mangels anderer tauglicher oder finanzierbarer Alternativen. Die Chancen auf einen Sieg schienen ja auch nicht schlecht, nicht zuletzt, weil der Gegner noch mieser in die Saison gestartet war und erheblich ersatzgeschwächt im Wildpark antreten musste.

Daraus geworden ist: Nix! Gar nix! Vielmehr knöpfte der KSC am Samstag beinahe nahtlos an die Leistung vor Wochenfrist bei Fortuna Köln an, nur dass die Partie diesmal nicht mit 0:4 endete, sondern immerhin mit einem 1:1. "Bis zum Gegentor sind wir ordentlich ins Spiel gekommen", analysierte Interimscoach Bajramovic. Dieses freilich war - durchaus KSC-typisch - bereits in der 13. Spielminute gefallen. In dieser hatte Martin Röser die tiefe Schlafmützigkeit der KSC-Innenverteidiger Pisot und Gordon nutzen können. "Danach ist es schwer, gegen eine tiefstehende Mannschaft den Druck hoch zu halten", stellte Bajramovic ernüchtert fest. Zwar wollte der Coach hernach gleich "fünf Hochkaräter" für die Seinen gezählt haben, der Ausgleich indes fiel in der 66. Minute eher glücklich: Ein Freistoß von Anton Fink blieb in der Mauer hängen, über die Hacke von Florent Muslija, erneut einer der besten Karlsruher, landete das Spielgerät bei Fabian Schleusener, der immerhin gedankenschnell reagierte und zum 1:1 einschlenzte.

Dass dieses Ergebnis ausreicht, damit Bajramovic und Eichner im Amt bleiben dürfen, scheint mehr als fraglich, auch wenn es laut Kreuzer Stand Samstagnachmittag nicht gänzlich ausgeschlossen war. "Wenn wir uns entschließen sollten, einen neuen Trainer zu holen, macht es natürlich Sinn, das so früh wie möglich zu tun", sagte der Sportdirektor aber auch, nicht zuletzt, weil der Neue dann die Länderspielpause für dringend notwendige Reparaturarbeiten nutzen könnte.

Eine der Fragen, die nicht nur im Geschäftsstellen-Gang gestellt wurden, indes ist: Wer will überhaupt zu diesem KSC? "Es gibt mit Sicherheit interessantere Jobs für gewisse Leute, die auch einen anderen Anspruch haben", gab Kreuzer am Samstag offen zu. Dirk Schuster soll bereits abgesagt haben. Weiter im Rennen und mittlerweile sogar Topkandidat scheint hingegen Alois Schwartz zu sein, ehedem Trainer in Sandhausen und Nürnberg.

Freilich wird auch ihn vor einer Zusage die Frage umhertreiben, ob der vorhandene und maßgeblich von Kreuzer zusammengestellte Kader tatsächlich gut genug ist, um den hehren Erwartungen, nämlich nichts anderem als dem Aufstieg, gerecht werden zu können. Auch diesbezüglich wurde Kreuzer am Samstag von den Reportern um eine Antwort gebeten. Sie lautete: "Ja. Definitiv! Die Spieler haben in den Jahren davor gezeigt, dass sie es eigentlich können." Am Samstag gegen Halle war davon freilich nichts zu sehen.