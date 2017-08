Erster Sieg am letzten Spieltag

Der MSC Comet Durmersheim profitierte am vorletzten Spieltag von den vielen Hinausstellungen des MSC Ubstadt-Weiher und gewann nach Spielabbruch mit 5:0. Nun passierte es dem Altmeister bei seinem Auswärtsspiel in Malsch selbst: Bei einer 7:3-Führung dezimierte sich der MSC Comet selbst und konnte nicht mehr mit genügend Akteuren auflaufen. Darum brachen die Schiedsrichter auch diese Partie in der 58. Minute regelkonform ab und werteten sie mit 5:0 Toren sowie drei Punkten für den MSC Malsch. Damit kann sich das Tabellenschlusslicht über die ersten Punkte am letzten Spieltag freuen. Die drei Tore für Malsch erzielten Norman König (2) und Jonas Knoch.

Am Samstagabend empfing der MSC Ubstadt-Weiher den MBV Budel in der heimischen Motoball-Arena. Die rund 300 Zuschauer sahen eine einseitige Partie mit einem am Ende klaren 10:0-Sieg der Gastgeber. Nach 20 Minuten führten die Spargelstädter durch Tore von Kevin Gerber (4.) und Marco Weis (15.) mit 2:0. Die Führung bauten Gerber (29.), Dominik Hassis (30.) und Weis (34., 35.) auf 6:0 zur Halbzeit aus. Ab dem dritten Abschnitt ließen es die Gastgeber ruhiger angehen und wechselten oft durch. Darum fiel nur ein Tor: Kevin Fröhlich erhöhte auf 7:0 in der 60. Minute. Gerber (62.) und Weis (70., 72.) machten dann im letzten Viertel alles klar zum 10:0.

24 Tore gab es für die Zuschauer im Sonntagsspiel zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Philippsburg zu sehen. Am Ende setzte sich der Gastgeber klar mit 16:8 durch, wobei Philippsburg nie aufsteckte. Die Tore für Puma erzielten Dominik Mückenhausen (4), Jannis Schmitt (3), Max Schmitt (4), Sven Schmidt (2), Robin Benz (2) und Stefan Rauch. Für den MSC Philippsburg waren Nuri Arslan (3) und Jan Zoll (5) erfolgreich. (tm)