Hochklassiges Frauenfinale beim Murgtal-Cup Bei bestem Spätsommerwetter trug der TC Blau-Weiß Gaggenau zum sechsten Mal den Murgtal-Cup aus. Zu dem überregionalen Leistungsklassen-Turnier mit Frauen- und Männerkonkurrenzen fanden 66 Teilnehmer den Weg nach Gaggenau. Zu den Höhepunkten des dreitägigen Wettbewerbs zählten die Frauen- und Männerfinals, die mit Überraschungen endeten. Bevor die Topspieler zu ihren Finals aufschlugen, siegte in der Altersklasse Männer 55 der an Nummer eins gesetzte Bernd Wolfinger vom TC Birkenfeld kampflos. In den Vorrundenspielen hatte er sein Können aber unter Beweis gestellt und damit den Turniersieg verdient. Bei den Männern 50 war Dirk Schneider bei seinem Heimturnier der bestimmende Spieler und hatte im Finale keine Probleme, das er gegen Walter Hund vom TC Önsbach glatt in zwei Sätzen gewann. Standesgemäß hatte sich die Nummer eins der Setzliste der Männer 30, Sebastian Seitz (LK 9), bis ins Finale gespielt. Der Titelverteidiger vom TB Gaggenau hatte jedoch im Finale gegen den sicher aufspielenden Malte Nagel von der Sportvereinigung Niederbühl das Nachsehen. Während Seitz im ersten Satz sein schnelles Spiel nicht auf den Platz brachte und verlor, steigerte er sich im zweiten Durchgang. Die Konstanz von Nagel war aber am Ende für den Zweisatzerfolg des Niederbühlers (6:3, 7:5) ausschlaggebend. In der Runde der Männer II (LK 12-23) kam es zu einem ausgeglichenen Endspiel, das Frank Lichtblau (TC Heidenstücker) gegen Dominik Moser (TB Gaggenau) im Match-Tiebreak (10:8) für sich entschied. Im Finale der Männer standen sich Philipp Heger (LK 4) vom Skiclub Ettlingen und der in Rheinland-Pfalz spielende Marco Kiefer (LK 6) gegenüber, der in einem speziellen Duell gegen seinen Trainingspartner und Freund vom TC Blau-Weiß Gaggenau, Dennis Wessling, den Finaleinzug erreicht hatte. Gegen Topspieler Heger (nächstes Jahr LK 3) trumpfte der Mann vom TC Kirrweiler mit seiner konsequenten Spielweise auf und brachte mit einer Reihe von Gewinnschlägen den ersten Satz nach Hause (6:4). Heger, der noch im vergangenen Jahr für den TB Gaggenau auf dem Platz stand, fand besser ins Match. Das beeindruckte auch Kiefer, dessen Fehlerquote stieg, der aber auch seinem kräftezehrenden und dominanten Spiel Tribut zollen musste. Die Partie stand Mitte des zweiten Satzes auf Messers Schneide, doch der Spieler aus der Pfalzliga besann sich wieder seiner Stärken und gewann. So nahm Kiefer LK-Punkte mit und durfte sich in die Siegerliste beim sechsten Murgtal-Cup eingetragen. In der Konkurrenz der Frauen 30 war Beate Keil etwas enttäuscht, nachdem sie im Finale verletzungsbedingt aufgeben musste, freute sich mit etwas Abstand aber über die Endspielteilnahme. Ins Finale hatte es auch Christina Seitz geschafft, die ohne Satzverlust blieb. Die Spielerin des TB Gaggenau trug damit den Sieg beim Murgtal-Cup davon, den sie im vergangenen Jahr knapp verpasst hatte. Auf durchweg hohem Niveau war das Endspiel der Frauen, in dem mit Simone Schnepf (BW Gaggenau; Regionalliga) und der aus Serbien stammenden Kristina Mesaros (Skiclub Ettlingen; Oberliga) zwei ebenbürtige Gegnerinnen ein hochklassiges Spiel zeigten. Unter der Überschrift "schnelles und präzises Tennis" ging der erste Durchgang an Schnepf (6:4), nachdem Mesaros nach einem 2:5-Rückstand nochmals herangekommen war. Hierbei deute sich schon an, was spielprägend im zweiten Satz war. Mesaros hatte sich freigespielt: "Ich war am Anfang etwas nervös", so Mesaros, die in der Folge mit ihrer entschlossenen Spielweise und nicht zuletzt mit ihrem harten Aufschlag Akzente (6:1) setzte. Im Match-Tiebreak zog Mesaros dann davon und machte den Turniererfolg klar. (red)

