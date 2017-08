Pott für Titelverteidiger oder Rekordmeister?

Am kommenden Samstagabend wird er feststehen, der ADAC Motoball-Pokalsieger 2017. Im Finale stehen die derzeit wohl beiden besten deutschen Teams: der Südmeister MSC Taifun Mörsch und der Titelverteidiger MSC Ubstadt-Weiher. Um 19 Uhr ertönt im Erwin-Schöffel-Stadion in Rheinstetten der Anpfiff - die Fans können sich sicherlich auf spannende 80 Minuten oder mehr freuen.

Beim MSC Taifun ist die Stimmung gut. Der Rekordmeister hat den Pokal bislang noch nie gewonnen und brennt im eigenen Stadion auf den ersten Titelgewinn. "Ein Endspiel ist immer etwa ganz Besonderes. Dann noch auf dem eigenen Platz - das ist Wahnsinn", meint Torhüter Oliver Potthoff. Trotzdem schiebt er die Favoritenrolle von sich: "Ich denke, dass in diesem Endspiel die beiden besten Mannschaften Deutschlands aufeinandertreffen. Ubstadt-Weiher nimmt für mich aber klar die Favoritenrolle ein, wenn man sich die Erfolge der letzten Jahre ansieht." Trainer Enrico Tritsch geht die Aufgabe wie immer selbstbewusst an: "Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein Finale eigene Regeln besitzt. Mit der momentanen Form der Mannschaft und der dazu abgestimmten Taktik werden wir im Finale versuchen, Ubstadt-Weiher ständig unter Druck zu setzen." Beim MSC Ubstadt-Weiher weiß man um die Schwere der Aufgabe. Im Ligaspiel unterlag der deutsche Meister und amtierende Pokalsieger im Erwin-Schöffel-Stadion. Am Ende stand es 8:4 für den MSC Taifun. "Wir gehen das Spiel ruhig und zuversichtlich an. Ich denke, wir beide sind gleich stark. Da wird die Tagesform wichtig sein", so Ubstadt-Weihers Vorsitzende Sabine Klütz.

Der MSC Taifun Mörsch freut sich am Samstag auf viele Zuschauer. Zudem präsentiert der Verein an diesem Tag auch die neu gestaltete Platzanlage. "Nachdem das Erwin-Schöffel-Stadion 2004 zum Stadion mit einer betonähnlichen Spielfläche ausgebaut wurde, war der Spielbelag mittlerweile sehr renovierungsbedürftig geworden. Erfahrungen von anderen Motoball-Spielstätten waren ausschlaggebend, dass nun auch bei uns auf Asphalt gespielt wird. Dies kommt mit dem Pokalfinalspiel erstmals zur Umsetzung", freut sich der Taifun-Vorsitzende Hans Weber. 120000 Euro wurden für die durchgeführten Arbeiten investiert. Dabei konnte sich der Verein über die Unterstützung des ADAC, des Badischen Sportbunds und der Stadt Rheinstetten freuen.

Schon um 17 Uhr dürfen die Jugendteams des MSC Taifun Mörsch und des MSC Ubstadt-Weiher die neue Platzanlage in einem Freundschaftsspiel einweihen. Danach wird der neue Pokalsieger 2017 gesucht. (tm)