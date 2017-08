Was kann Sailana wirklich?

Iffezheim



Potemkin gilt es zu schlagen Iffezheim (red) - Zum Auftakt der Großen Woche in Iffezheim stehen am Samstag acht Rennen an. Der Wallach Potemkin ist Favorit beim Preis der Sparkassen Finanzgruppe. Am Sonntag stehen neun Rennen auf dem Programm, unter anderem die Goldene Peitsche (Foto: Tuchel).