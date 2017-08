Spitzenreiter gegen Spitzenreiter

Während die Kreisliga B, Staffel 4, gerade erst den Spielbetrieb aufgenommen hat, wird im Fußball-Bezirkspokal bereits heute Abend das Achtelfinale - mit Ausnahme der Partie zwischen dem FC Ottenhöfen und dem VFB Gaggenau (Dienstag, 5. September) - ausgespielt. Und es verspricht heiße Duelle bei schwüler Hitze, interessante Vergleiche zwischen Kreis- und Bezirksliga.

Pokalverteidiger und Bezirksliga-Absteiger SV Weitenung ist bereits in Runde zwei am FV Ottersweier (1:3) gescheitert, sieben Bezirksligisten haben sich ebenfalls schon verabschiedet. Mindestens zwei weitere werden folgen, denn in Baden-Oos prallen der Aufsteiger und der FV Ottersdorf aufeinander, beim FSV Kappelrodeck-Waldulm ist der FV Würmersheim zu Gast. Mit dem SV Altschweier und dem OSV Rastatt sind noch zwei B-Kreisligisten im Rennen.

Der Pokal-Kracher steigt heute Abend (19 Uhr) in Kappelrodeck. Der Vorjahreshalbfinalist erwartet das mit Manuel Bauer, Florian Kleinschmidt und Daniel Kölmel (alle SV 08) hochkarätig verstärkte Bezirksliga-Spitzenteam des FV Würmersheim. Beide Mannschaften sind in der Runde noch ungeschlagen, freilich mit dem Unterschied, dass der FSV Kappelrodeck-Waldulm sich zweimal mit einem Unentschieden begnügen musste, während der FVW in allen drei Spielen die volle Ernte eingefahren hat. Die Favoritenrolle liegt demnach bei den Gästen, aber das Team von Trainer Tobias Meister hat großen Pokal-Ehrgeiz und will Würmersheim erstmals in dieser Saison ein Bein stellen.

Spitzenreiter gegen Spitzenreiter heißt es heute Abend (17.30 Uhr) in Ottersweier. Der FVO, der mit blütenweißer Weste die Tabelle der Kreisliga A Süd anführt, trifft auf den TSV Loffenau, der in der Bezirksliga mit 12:3 Toren und der Maximalausbeute von neun Punkten an der Spitze liegt. "Das ist eine Topmannschaft, aber wir sind auch immer für eine Überraschung gut", meint FVO-Spielertrainer Christian Coratella, der derzeit im Heimaturlaub in Italien weilt. Er sagt aber auch, dass die Meisterschaftsrunde absolute Priorität hat. Deshalb überlässt er es dem Ex-Bühlertäler Manuel Kirschner selbst, ob er sich nach seiner Verletzungspause im Pokal einen Einsatz von Beginn an zutraut. Beim mühsamen 1:0-Sieg gegen die Reserve des FC Ottenhöfen war der Abwehrroutinier erstmals in der 84. Spielminute eingewechselt worden. Robin Seifermann ist angeschlagen, Maxime Exeler weilt wie Coratella im Urlaub. Das Team wird derzeit von Co-Trainer Sebastian Pfeifer betreut.

David gegen Goliath heißt es heute Abend (19.15 Uhr) in Altschweier. Das Team von Trainer Cüneyt Yesil, das in der Kreisliga B 5 angesiedelt ist, bittet den Bezirksliga-Vizemeister SV Sasbach zum Pokal-Tanz und will dabei den haushohen Favoriten zumindest etwas ärgern.

Reichlich Spannung verspricht dagegen das Bezirksliga-Duell zwischen dem FV Baden-Oos und dem FV Ottersdorf. Der Aufsteiger, der schwach in die Runde gestartet ist, will im Pokal Selbstvertrauen tanken, der FV Ottersdorf mit seinem neuen Spielertrainer Stefan Kalkbrenner den guten Lauf fortsetzen. Der FV Sandweier erwartet den einst so ruhmreichen FC Rastatt 04 und ist in dem Kreisliga-A-Duell klar zu favorisieren. Das gilt auch für den SV Sasbachwalden (Aufsteiger in die A Süd) im Heimspiel gegen den B-Kreisligisten OSV Rastatt. Offener ist dagegen die Partie zwischen dem A-Kreisligisten FV Iffezheim und dem eine Klasse höher angesiedelten VfR Bischweier.