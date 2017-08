Ein Mann der Praxis und des Fachs

Diese eine Spitze konnte sich Oliver Kreuzer dann doch nicht verkneifen, zumal die ihm gestellte Frage durchaus als Vorlage taugte, als Steilvorlage beinahe schon. Wer den nun den neuen KSC-Trainer, der da gestern im vollbesetzten Presseraum des Karlsruher SC vorgestellt wurde, verpflichtet habe - er, der Sportdirektor oder doch eher Vizepräsident Günter Pilarsky, wollte einer der Berichterstatter wissen. Die Antwort des Sportdirektors trug durchaus Züge der Empörung.

Natürlich sei es prima, wenn der neue Mann der Wunschkandidat Pilarskys sei, stellte Kreuzer mit energischer Stimme fest. Und dennoch sei es Humbug, wenn da behauptet oder gar geschrieben werde, dass der millionenschwere Vereins-Vize es auch gewesen sei, der ihn letztendlich verpflichtet habe. Dafür gibt es beim KSC schließlich nach wie vor einen Sportdirektor, also ihn. "Es ist doch normal, dass eine Empfehlung immer erst vom Sportdirektor kommt", grantelte Kreuzer gestern. Und also sei auch er es gewesen, der nach der Trennung von Marc-Patrick Meister vor knapp anderthalb Wochen nach "einem gestandenen Trainer, der im Herren-Bereich schon gewisse Dinge vorzuweisen hat", gefahndet habe, unter anderem am Sonntagabend vor einer Woche in aller Öffentlichkeit in einer Durlacher Kneipe.

Gefunden hat Kreuzer, das ist seit gestern Mittag ebenso unumstößlicher wie bekannter Fakt, Alois Schwartz. Am Vormittag unterzeichnete der einen Vertrag bis Juni 2019. "Sehr, sehr gute Gespräche, die am Ende wirklich überzeugt haben, dass er der richtige Mann für den KSC ist", habe Kreuzer mit dem 50-Jährigen geführt. Besonders dessen Wirken beim benachbarten Zweitligisten SV Sandhausen, wo Schwartz bewiesen habe, dass er mit bescheidenen Mitteln langfristig durchaus Imposantes aufzubauen imstande ist, hob Kreuzer hervor - und seine Fähigkeit, einer Mannschaft Stabilität und Struktur zu geben.

"Der Mannschaft einen Plan geben"

Nicht zuletzt daran hat es dem KSC in den ersten sechs Saisonspielen gefehlt, wie die fünf Punkte samt 13 Gegentreffern unschwer erkennen lassen. Schwartz, der mit seinem Co-Trainer Dimitrios Moutas - die Zukunft der bisherigen Interimscoaches Zlatan Bajramovic und Christian Eichner soll in den nächsten Tagen geklärt werden - bereits am Nachmittag das erste Training leitete, scheint das durchaus bewusst. Jedenfalls legte er den Finger nach den üblichen Amtsantritts-Höflichkeitsfloskeln ("Ich freue mich, von einem Traditionsverein wie dem KSC das Vertrauen geschenkt zu bekommen") umgehend in die vorhandenen Wunden. Möglichst schnell einen Plan wolle er der Mannschaft geben, ihr möglichst flott eine Handschrift verpassen, tat er kund. Zudem müsse man so schnell wie möglich jene Verunsicherung "rauskriegen", die sich nach dem Fehlstart eingenistet habe.

Dabei waren es weniger die Worte allein, die überzeugten, sondern vielmehr, wie Schwartz, bis März Trainer beim 1. FC Nürnberg, sie sagte: Nämlich wie ein Mann der Praxis und des Fachs. Wie einer, der umzusetzen weiß, was ihm vorschwebt und wovon er spricht. Dazu passt auch, dass der 50-Jährige, dessen Familie in Mannheim wohnt, offenbar ziemlich genau, realistisch und zudem ehrlich einzuschätzen weiß, auf was er sich da eingelassen hat, zumindest sportlich. Und er hält damit nicht hinterm Berg, auch wenn es dem ein oder anderen vielleicht lieber wäre.

Eine interessante Aufgabe sei es, den KSC dorthin zu führen, wo er hingehört, sagte Schwartz unter anderem. Von der Bundesliga sprach er in diesem Zusammenhang nicht, sondern, weitaus realistischer, von Liga zwei - und selbst die werde "kein Selbstläufer". Schließlich müsse man den "Ist-Zustand" sehen, die aktuellen "Begebenheiten". Und die seien nunmal so, dass man mit mittlerweile zehn Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz schon versuchen müsse, "das Unmögliche noch möglich zu machen", soll es mit dem direkten Wiederaufstieg doch noch klappen. Eine "Riesenhypothek" nannte der Ex-Nürnberger besagten Rückstand gestern. Entsprechend offen sei, ob das große Ziel, also dieser Aufstieg, auf Anhieb noch zu erreichen sei. "Spätestens im zweiten Jahr aber sollte es klappen", fügt er schließlich an. Als "realistisch" bezeichnete er das später.

Vereinsspitze hält an Saisonziel fest

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther soll dem Vernehmen nach bei diesen Worten kurz zusammengezuckt sein. Bis dato hat die Vereinsspitze schließlich ausschließlich den direkten Wiederaufstieg als Saisonziel gelten lassen. "Daran halten wir fest", bestätigte Kreuzer das auch gestern noch einmal. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen dürfte den Badenern der Gedanke an eine zweite Saison in Liga drei wie ein Horrorszenario vorkommen. Zwar beteuerte Vereinsboss Wellenreuther gestern, dass auch in diesem Schreckensfall "die Lichter im Wildpark nicht ausgehen". Er sagte aber auch: "Besser wäre es schon, wenn wir aufsteigen."

Immerhin: Das Schicksal des Trainers ans mittlerweile utopisch anmutende Saisonziel koppeln wollte Wellenreuther gestern nicht. "Es gibt keinen Vertragspassus, in dem steht, dass Schwartz entlassen wird, wenn wir die Saison schlechter als Platz drei beenden", tat der CDU-Bundestagsabgeordnete kund.