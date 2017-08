Jannik Lorenz gewinnt Open in Österreich Jannik Lorenz hat den bisher größten Erfolg in seiner jungen Schach-Laufbahn gefeiert: Das Talent der Rochade Kuppenheim gewann das B-Open in Schwarzach. Der 19-Jährige und sein Vater Michael Lorenz waren heuer zum zehnten Mal zu dem Turnier im Salzburger Land gefahren. Das dortige zweithöchste von drei offenen Turnieren war für Spieler mit einer Ratingzahl von 1700 bis 2100 Elo gedacht. Auf höchstem Level, im A-Open, traten die Profis an. Dort siegte Ferenc Berkes. Der Ungar schlug in der neunten Runde in einem Großmeister-Duell den Baden-Badener Philipp Schlosser und verbuchte daher als einziger Teilnehmer 7:2 Punkte. Nach einer durchwachsenen Landesliga-Saison litt Jannik Lorenz zunächst auch in Österreich unter Startschwierigkeiten. Bereits in der zweiten Runde musste er dem Italiener Gianluigi Garappa gratulieren. Mit drei Siegen und einem Remis pirschte sich jedoch der junge Kuppenheimer zur eigenen Überraschung nach sechs Runden an die Spitze heran. Dank der zwei weiteren Erfolge über die direkte Konkurrenz genügte ihm in der Schlussrunde ein Remis gegen den topgesetzten Stefan Calvi (SF Frankfurt) zum alleinigen Turniersieg mit 7:2 Punkten. In dem dahinter sehr ausgeglichenen Feld folgten mit jeweils 6,5:2,5 Zählern Samuele Pizzuto (Italien) und Zdravko Cabrajac (Kroatien). Der mit 750 Euro dotierte erste Preis und die Turnierperformance von 2190 Elo sind bis dato der größte schachliche Erfolg von Jannik Lorenz. Michael Lorenz blieb dagegen mit 4:5 Punkten hinter seinen Möglichkeiten. Am Schluss fand sich der Kuppenheimer Landesliga-Spieler im 36-köpfigen Feld auf Platz 28 wieder. (ham)

