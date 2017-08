Eine nette Überraschung

Von Daniel Delius Gregor Baum, Chef des Gestüts Brümmerhof nahe Hannover, hatte am Morgen des Mittwochs ein Kleidungsproblem. "Kann ich heute eigentlich in Jeans auf die Rennbahn gehen", fragte er angesichts der subtropischen Temperaturen eher rhetorisch in die Runde. Er konnte, wählte den Freizeitlook und konstatierte nach dem fünften Rennen: "Ich muss wohl immer so herumlaufen." Denn Celebrity, die Stute in Brümmerhofer Besitz, gewann den Coolmore Stud Baden-Baden-Cup nach einem beherzten Ritt von Adrie de Vries, der früh die Initiative ergriff, am Ende aber noch einen Angriff des Kollegen Andrasch Starke auf Sunny Belle kontern konnte. Gerechnet hatte man im Lager von Celebrity mit dem Sieg der Stute eher nicht. Zwei kleine Rennen hatte sie gewonnen, in besserer Gesellschaft sich noch nicht profilieren können. "Sie hat unsere Erwartungen massiv übertroffen", freute sich Baum und ihr Trainer Dominik Moser fügte an: "Wir wissen, dass sie gut ist, aber sie ist auch sehr unerfahren." Im vergangenen Jahr eigentlich nur kurzfristig eingesprungen, hat sich Moser inzwischen als Trainer der Brümmerhofer Pferde etabliert. Im Frühjahr hatte er bereits in Iffezheim die Silberne Peitsche mit Artistica gewonnen. Größere Aufgaben könnten auf Celebrity erst im kommenden Jahr warten. "Wir werden sie vorsichtig aufbauen, sie wird auch im kommenden Jahr im Training bleiben." Und vielleicht sogar in der Goldenen Peitsche antreten. Nur minimal geschlagen war im Ziel Sunny Belle, deren Besitzer Manfred Ostermann zu den ersten Gratulanten von Gregor Baum gehörte. "Sehr gut gelaufen, es gibt nichts zu meckern", sagte Trainer Peter Schiergen. Nicht zu zufrieden konnten die Gäste aus dem Ausland sein. Die favorisierte Hells Babe aus England wurde Sechste, das schwache Laufen führte seine Umgebung auf den festen Boden zurück. Immerhin war sie noch vor der mit einigen Hoffnungen aus der Schweiz angereisten Sailana.

