SV Altschweier ringt Sasbach nieder Fußball-B-Ligist SV Altschweier hat für eine Pokalsensation gesorgt und den Bezirksligisten SV Sasbach mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen. Der OSV Rastatt, zweiter verbliebener B-Ligist im Achtelfinale, verpasste dagegen beim A-Ligisten aus Sasbachwalden eine mögliche Überraschung. Abgerundet wird das Achtelfinale mit der Partie zwischen dem FC Ottenhöfen und dem VFB Gaggenau am kommenden Dienstag um 19 Uhr. FV Baden-Oos - FV Ottersdorf 6:3. Tag des offenen Tores in Baden-Oos: Neun Tore, etliche weitere Chancen und ein spannendes Spiel - zumindest bis zur 75. Minute, als das vorentscheidende 4:2 für die Gastgeber durch Mbaye fiel. Vor allem im ersten Abschnitt lieferten beide Teams eine sehenswerte Partie ab. Zweimal ging Oos in Führung, zweimal kam der FVO zurück. Kurz vor der Pause erzielte Tekce die abermalige Führung, die der Gastgeber im weiteren Verlauf nicht mehr verspielte. Tore: 1:0 Cupic (5.), 1:1 Tjart (6./HE), 2:1 Tekce (15.), 2:2 Frisch (33.), 3:2 Tekce (40.), 4:2 Mbaye (75.), 5:2 Lalic (80.), 5:3 Hammer (86.), 6:3 David (88.). FV Ottersweier - TSV Loffenau 0:1. Beim Aufeinandertreffen der Spitzenreiter der A-Süd und der Bezirksliga behielt am Ende der klassenhöhere TSV Loffenau die Oberhand. Der FVO konnte indes die Partie über die gesamte Spielzeit offen halten und hatte gar mehr Ballbesitz. Während der Gastgeber das Spiel machte, lauerte der TSV auf einen Fehler des A-Ligisten. Dieser passierte in der 66. Minute, den Burkart zur TSV-Führung nutzte. Der FVO versuchte noch mal alles, doch spätestens nach der Roten Karte für Torwart Spitz (73.), der einen TSV-Spieler schubste, nachdem dieser ihn foulte, war das Spiel entschieden. Tor: 0:1 Burkart (66.), Rote Karte: Spitz (73. wegen Tätlichkeit/FVO). FV Iffezheim - VfR Bischweier 1:4. Der A-Ligist hat die Pokalüberraschung gegen den klassenhöheren VfR Bischweier verpasst. Dabei ließ sich der FVI zunächst auch durch den frühen Rückstand nicht beirren und kam zum Ausgleich durch Schäfer. Obwohl der Gastgeber spielbestimmend war, erzielte der VfR kurz vor der Pause die erneute Führung - ein Knackpunkt für den FVI. Mit dem 3:1 für die Gäste durch Walter war das Spiel schließlich entschieden. Tore: 0:1 Zuckriegl (8.), 1:1 Schäfer (21.), 1:2 Herm (44.), 1:3 Walter (55.), 1:4 Zuckriegl (65.). FSV Kappelrodeck/W. - FV Würmersheim 0:5. Der Gast aus Würmersheim bestimmte die erste Halbzeit beinahe nach Belieben. Die stark ersatzgeschwächte FSV-Mannschaft fand nicht ins Spiel. Daher war die Begegnung schon zur Halbzeit beim Stand von 4:0 aus Gästesicht entschieden. Tore: 0:1 Balke (12.), 0:2 Kleinschmidt (26.), 0:3 Balke (31.), 0:4 Bühler (45./ET), 0:5 Ochs (80./FE). FV Sandweier - FC Rastatt 04 4:1. Der Gast aus Rastatt, der nur mit elf Spielern angereist war, hielt in der ersten Halbzeit noch halbwegs mit dem FVS mit, wenngleich der Ausgleich durch Mrkaljevic überaus glücklich war. Ein Fernschuss aus 35 Meter fand den Weg in das FVS-Gehäuse. Nach der Pause sorgte Sandweier schließlich für klare Verhältnisse. Tore: 1:0 Mazreku (25.), 1:1 Mrkaljevic (30.), 2:1 Stebel (50.), 3:1 Mudubai (72.), 4:1 Stebel (88./FE). SV Altschweier - SV Sasbach 2:1 n.V. Leidenschaftlicher Kampf, eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein fehlerfreier SVA-Torhüter Thomas Früh waren die Eckpfeiler für die Altschweierer Pokalsensation gegen den Bezirksligisten aus Sasbach. Während der SVS mehr vom Spiel hatte, verteidigte der Gastgeber aufopferungsvoll. Zwar ging der Favorit durch Kissner in Führung (77.), doch der SVA steckte nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich und zu Beginn der Verlängerung gar zur Führung, die der B-Ligist mit Mann und Maus verteidigte. Tore: 0:1 Kissner (75.), 1:1 Pick (90.), 2:1 Schmalz (93.). SV Sasbachwalden - OSV Rastatt 4:2. Im ersten Abschnitt lieferten beide Teams eine eher magere Vorstellung ab. Dies änderte sich nach der Pause, da sowohl der SVS als auch der klassentiefere Gast aus Rastatt plötzlich offensiver agierten. Nach dem 2:2 schnupperte der OSV gar an der Sensation, doch postwendend brachte Klöpfer die Hausherren wieder in Front. In der letzten Minute sorgte Schnäckel schließlich für den durchaus schmeichelhaften Sieg. Tore: 1:0 Bohnert (23.), 1:1 Koch (30.), 2:1 Klöpfer (43.), 2:2 Kolodziej (63.), 3:2 Klöpfer (64.), 4:2 Schnäckel (90.). Rote Karte: Klecina (85. wegen Notbremse/OSV Rastatt).(rap)

