Ein 'Wachrüttler' zur rechten Zeit

New York



Zweifel an der Form New York (dpa) - Am heutigen Dienstag greift Titelverteidigerin Angelique Kerber ins Geschehen der US Open ein. 2016 setze sie sich nach einer fulminanten Saison in New York die Krone auf. In diesem Jahr beginnt das Turnier für die Kielerin jedoch mit Zweifeln an ihrer Form (Foto: AFP). » Weitersagen (dpa) - Am heutigen Dienstag greift Titelverteidigerin Angelique Kerber ins Geschehen der US Open ein. 2016 setze sie sich nach einer fulminanten Saison in New York die Krone auf. In diesem Jahr beginnt das Turnier für die Kielerin jedoch mit Zweifeln an ihrer Form (Foto: AFP). » - Mehr