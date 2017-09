Voll im Soll

Die Auswärtswochen zum Auftakt hat der 1. SV Mörsch mit Bravour abgeschlossen. Beim Gastspiel in Neustadt wurde - nach zwei Pleiten in der Fremde (0:5 in Linx und 0:5 in Offenburg) - mit 2:0 gewonnen. So stehen nach vier Begegnungen zwei Siege gegen Mannschaften auf Augenhöhe sowie zwei lehrreiche Niederlagen gegen absolute Topteams zu Buche. Die Elf von Dietmar Blicker liegt nach 360 Verbandsligaminuten und sechs gesammelten Zählern voll im Soll.

"Absolut. Vielleicht sogar etwas über dem Soll", zeigt sich Blicker mit der bisherigen Punkteausbeute sehr zufrieden und gibt gleich die weitere Losung für das Spiel am Sonntag in der heimischen Sandgrube gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen aus: "Vielleicht können wir ja einen weiteren Bonuspunkt hinzufügen und dann ganz entspannt zum Derby nach Kuppenheim fahren."

Die Antwort, warum der SVM-Coach nur von einem Bonuspunkt redet, liefert er gleich mit. "Auf der Bank von Rielasingen-Arlen sitzen einige Spieler, die bereits in der Oberliga zum Zug kamen. Für mich zählt der FC zu den Top 5 der Liga." Vor allem sei es schwierig, gegen das Team von Jürgen Rittenauer konsequent anzulaufen, findet Blicker. "Sie agieren in einem äußerst variablen 3-4-3-System, das schwer zu verteidigen ist", meint der Mörscher Übungsleiter. Zudem verfügt Rielasingen über feine Kicker - etwa Sebastian Stark oder Sturmspitze Alen Lekavski. Dass der 1. FC momentan nur vier Pünktchen auf der Habenseite hat, lag sicherlich auch an dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, bei dem sich die Rittenauer-Elf mit 0:4 achtbar aus der Affäre zog. "Natürlich war bei denen der Fokus zunächst auf den BVB gerichtet, doch die werden das Feld in der Verbandsliga von hinten aufrollen", ist sich Blicker sicher.

Damit der Heimnimbus in der Sandgrube gewahrt bleibt - die letzte Niederlage setzte es am 23. Oktober 2016 gegen Auggen - soll sein Team wenn möglich nahtlos an den Auftritt in Neustadt anknüpfen. Nach einigen schläfrigen Minuten zu Beginn, übernahm der SVM das Kommando, spielte munter nach vorne und fuhr einen verdienten Sieg ein. "Wenn wir die Leistung wieder abrufen, ist auch am Sonntag was drin und wir sind noch mehr im Soll", hofft Blicker.