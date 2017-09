Kapitän Bülow: "Eine rundum tolle Veranstaltung"

In den 90er Jahren war der Karlsruher SC sozusagen die hauseigene Talentschmiede des FC Bayern München. Junge, talentierte Kicker wie Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Michael Sternkopf und der heutige KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer wechselten für die eine oder andere Mark vom badischen Wildpark ins damalige Olympiastadion.

Dass die Kombination auch heutzutage noch anscheinend Erfolg verspricht, davon durfte sich gestern Innenverteidiger Martin Stoll beim KSC-Renntag auf der Iffezheimer Galopprennbahn überzeugen. Beim XXL-Kicker in der eigens ins Leben gerufenen KSC-Arena bildete der 34-Jährige ein kongeniales Sturmduo mit dem neunjährigen Julien Lauinger, der, eingehüllt in einen roten FCB-Pulli, gemeinsam mit Stoll auf Torejagd ging. "Die Kombination war früher schon vielversprechend und hat auch heute gut funktioniert", meinte das KSC-Urgestein und klatschte mit dem Neunjährigen ein. "Der Martin hat mir ein paar gute Bälle rübergespielt und ich hab die dann verwandelt", sagte der begabte Nachwuchskicker aus Straubenhardt. "Es war schon cool mit echten Fußballprofis zu spielen", freute sich Julien.

Interviews im Führring, Cabrio-Wettschießen gegen Jung und Alt oder eben der XXL-Kicker: Die Wildparkprofis gaben sich, trotz des überaus mäßigen Auftakts in die dritte Liga, bestens gelaunt - auch ohne Präsident Ingo Wellenreuther und Sportdirektor Oliver Kreuzer, die anscheinend andere Termine hatten. "Wir kommen jedes Jahr sehr gerne nach Iffezheim zum Pferderennen, das ist eine schöne Abwechslung zum Alltag", meinte Stoll und posierte sogleich wieder für Erinnerungsfotos mit den kleinsten Fans, stilecht in blau-weiß gekleidet. Während Stoll und sein Abwehrkollege Daniel Gordon ("Beim Wetten bin ich immer noch totaler Laie") mittlerweile erfahrene Rennbahngänger sind, war es für den neuen KSC-Trainer Alois Schwartz eine Premiere auf der badischen Galopprennbahn. "Bisher war ich nur einmal in Gelsenkirchen beim Pferderennen", gestand der 50-Jährige. Der Besuch sei eine willkommene Abwechslung, so könne er etwa in aller Ruhe mit dem einen oder anderen Spieler Gespräche führen und sie kennenlernen, sagte Schwartz.

Als eine "rundum tolle Veranstaltung" fand auch KSC-Kapitän Kai Bülow den Rennbahnbesuch. "Es ist für jeden etwas dabei, egal ob für die Familie, für Sportbegeisterte oder für uns Spieler, von denen viele zum ersten Mal hier sind." Einzig mit seiner Ausbeute beim Cabrio-Wettschießen zeigte sich der Neuzugang von 1860 München nicht wirklich zufrieden: "Zwei Treffer, da ist noch gehörig Luft nach oben. Im nächsten Jahr muss ich es dann besser machen."