Konzentration 90 Minuten gefragt

Der Meisterschaftsfavorit wankte erstmals in dieser noch jungen Landesliga-Saison - er fiel aber nicht. Und damit ist auch einiges über die Klasse des SV Bühlertal ausgesagt, dem es zuletzt auf dem heimischen Mittelberg gelang, eine halbwegs schon verlorene Partie gegen Elchesheim letztlich doch noch in den dritten Saisonsieg umzuwandeln. Somit bleibt man als einziges der 16 Teams bei einer blütenweißen Weste nach drei Spieltagen.

Die erste Halbzeit mit einem 0:2-Rückstand, der sogar noch höher hätte ausfallen können, zeigte speziell SVB-Trainer Michael Santoro, was das Hauptproblem - möglicherweise sogar das einzige - auf dem angestrebten Weg zurück in die Verbandsliga darstellen könnte: Dass seine Schützlinge nicht hundertprozentig konzentriert an die Aufgabe herangehen. Oder, wie es Santoro im Nachtarock ausdrückt: "Der Matchplan wurde in der ersten Halbzeit nicht verfolgt. Man darf in dieser Liga keinen unterschätzen. Das könnte auch die Gefahr für die Zukunft sein, dass wenn wir drei, vier Spiele in Folge gewinnen, dass man dann nachlässt." Und genau dann kommt Santoro ins Spiel. Die Worte, die er in der Halbzeitpause fand, wirkten wie ein Zaubertrank, denn in der zweiten Halbzeit rollte der SVB wie eine Dampfwalze über den Gegner hinweg.

Die Erfahrung war von daher für alle Beteiligten wertvoll. Santoro: "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt ein blaues Auge bekommen." Um in der Boxersprache zu bleiben: Das "Veilchen" ist schnell geheilt, die Weste weiter sauber, weil die Moral stimmte und die Mannschaft, als sie gefordert war, zeigte, dass sie Rückschläge wegstecken kann.

Auch gegen Schutterwald, das sich in der Sommerpause runderneuerte - Langzeittrainer Bora Markovic machte nach zig vergeblichen Aufstiegsanläufen Platz für den jüngeren Frank Berger -, geht der SVB als Favorit in die Partie. Und wird möglicherweise einiges an Geduld aufbringen müssen, um das spielerisch sicher unterlegene Auswärtsteam knacken zu können. Denn Schutterwald traf in drei Spielen zwar erst einmal ins Schwarze, kassierte aber eben auch nur einen einzigen Gegentreffer. "Das ist eine sehr organisierte, taktisch gut ausgerichtete Mannschaft. Die Handschrift des neuen Trainers", erkannte Santoro als Augenzeuge des letzten FV-Heimauftritts. Der Trainer ist sich sicher: "Gegen die ist noch schwerer durchzukommen als gegen Elchesheim." Also diesmal möglichst nicht in Rückstand geraten und von Anfang an hellwach sein. Jonas Knobelspies, Kohler, Fianke stehen ihm wieder zur Verfügung.