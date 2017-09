Ein bisschen wie im Paradies Einen ersten Eindruck vom Leben nach dem BT hat er bereits bekommen. In Tirol war er für ein paar Tage zusammen mit seiner Frau Helga urlauben, kurz danach cruiste er mit einem Kumpel auf seiner blauen Harley durch Italien, gleich nach der Großen Woche, während der er nochmal ein paar Redaktionsdienste schob, quasi als Zugabe, geht es an den Gardasee. In etwa so hat sich Wolfram Braxmaier seinen Ruhestand ja auch vorgestellt: Viel durch die Welt kommen, noch mehr als bisher Land und Leute kennenlernen, zwischendrin ein bisschen die Ruhe im heimischen Varnhalt genießen, flankiert von der ein oder anderen Motorrad- oder Radtour, seinem Montagsstammtisch, Gartenarbeit, feinem Essen, von dem es im Badischen ja reichlich gibt, und dem ein oder anderen guten Tropfen zur Abrundung. Dass Wolfram Braxmaier sich so ein Ruhestandsleben, das fast schon paradiesische Züge trägt, verdient hat, steht dabei außer Frage. Schließlich war er über 40 Jahre BT-Sportredakteur. Sportredakteursjahre, so zumindest sagen es Sportredakteure, zählen doppelt. Jedwede Zweifel daran wischen sie mit dem Hinweis von unzähligen Spätdiensten bis tief in die Nacht und noch unzähligeren Sonntagsdiensten beiseite. Immerhin: Für einen, der somit quasi 80 Jahre im Berufsleben stand, hat sich der 63-Jährige gut gehalten, blendend beinahe. Immer vorherzusehen war das nicht, schließlich begegnete Braxmaier in seinem Leben auch schon schweren Krankheiten. Er hat sie ebenso stoisch wie tapfer ertragen - und, nicht zuletzt den Krebs, besiegt. Wer solcherlei hinter sich hat, weiß sein Leben noch mehr zu genießen. Wolfram Braxmaier ist dafür bestes Beispiel. Doch zurück zu Erfreulicherem. Zurück zum Job, zum BT. Beides war Braxmaier buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Schon sein Vater Erich war als Baden-Badener Lokalchef eine BT-Institution. Wie der Vater, so sollte auch der Sohn, nach Lehrjahren bei der Badischen Zeitung in Freiburg, bald schon ein BT'ler werden. Dabei hatte es gleich sein erster Arbeitstag in sich: Zum einen war es ein Sonntagsdienst. Zum anderen lernte er nach eben diesem seine Frau Helga kennen. Braxmaier lacht, wenn er davon erzählt. Seine Frau Helga übrigens auch. Wer kann schon behaupten, mehr als 80 Berufsjahre miteinander verheiratet zu sein? Den BT-Lesern ist Wolfram Braxmaier als Autor verschiedenster Themen und Sportarten bekannt. Vor allem im Handball ist und war er ebenso zu Hause wie im Fußball. Was letzteres anbelangt, hatte er das Glück, mit den Jungen Wilden des KSC durch ganz Europa jetten und über das Wunder vom Wildpark berichten zu dürfen. Reportierte Braxmaier für das Badische Tagblatt aus Valencia, Moskau oder Bukarest, ist es seinen Erben gerade noch vergönnt, über Sonnenhof Großaspach zu schreiben. Eine besondere Zuneigung pflegte der Neu-Ruheständler auch zum Galoppsport. Über Jahrzehnte hegte und pflegte er die Seiten mit der Berichterstattung über die Pferderennen in Iffezheim. In seinen letzten Berufsjahren gewann er zudem immer mehr ein Faible für Zahlen und Tabellen, die er akribisch auf Vordermann brachte - und, wenn ihm ein Kollege nicht gerade mal wieder mit einem falsch eingetragenen Ergebnis einen Strich durch die Rechnung machte, auch hielt. 40 Jahre BT, davon 80 als Sportredakteur, sind eine lange Zeit. Eine zu lange - und zumindest in ihrer Gesamtheit- auch zu schöne, um einfach so zu gehen. Die (Ex-)Kollegen sahen das so, Braxmaier ebenfalls. Der Rest war schnell abgemachte Sache: Die BT-Sportredaktion hat zwar einen hervorragenden Redakteur und feinen Kerl ans Rentnerleben abgeben müssen, dafür aber auch einen ebensolchen Freien Mitarbeiter dazu bekommen. (ket)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Großer Preis als Höhepunkt Iffezheim (wb) - Die Große Woche in Iffezheim startet an diesem Samstag, 26. August. Bis zum 3. September finden an sechs Renntagen insgesamt 50 Rennen mit mehr als 500 Pferden statt. Höhepunkt ist der Longines Großer Preis von Baden, der zum 145. Mal ausgetragen wird (Foto: Tuchel). » Weitersagen (wb) - Die Große Woche in Iffezheim startet an diesem Samstag, 26. August. Bis zum 3. September finden an sechs Renntagen insgesamt 50 Rennen mit mehr als 500 Pferden statt. Höhepunkt ist der Longines Großer Preis von Baden, der zum 145. Mal ausgetragen wird (Foto: Tuchel). » - Mehr Baden-Baden

1947 die erste Sportlerwahl Baden-Baden (red) - Die Anfänge waren klein und bescheiden: Bei 20 Zeitungen fragte Kurt Dobbratz erstmals 1947 nach, wer der beste Sportler Deutschlands sei. Gottfried von Cramm war es damals. Jetzt haben die Sportjournalisten zum 70. Mal angestimmt (Foto: isk/av) » Weitersagen (red) - Die Anfänge waren klein und bescheiden: Bei 20 Zeitungen fragte Kurt Dobbratz erstmals 1947 nach, wer der beste Sportler Deutschlands sei. Gottfried von Cramm war es damals. Jetzt haben die Sportjournalisten zum 70. Mal angestimmt (Foto: isk/av) » - Mehr