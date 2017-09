Ein ziemlich offenes Duell der Superstars

Es ist das Duell, auf das der deutsche Rennsport seit Wochen mit Spannung wartet. Iquitos, der so enorm populäre Galopper des Jahres, gegen Windstoß, den so eindrucksvollen Derbysieger. Morgen ist es um 16.20 Uhr so weit, wenn sich die Startboxen öffnen zum 145. Longines Großen Preis von Baden.

250000 Euro Rennpreis werden ausgeschüttet, 150000 Euro davon bekommt der Sieger, und das Renommee, was ein Sieg in einem solchen Rennen bringt, ist darüber hinaus noch ein ganzes Stück mehr wert. Sieben Starter werden das über 2400 Meter führende Rennen bestreiten, das in der Vergangenheit zahlreiche Stars dieses Sports gewonnen haben. Acatenango, Mondrian, Lomitas, Lando, Tiger Hill, Samum, Danedream, Novellist - das sind nur einige illustre Namen aus der Siegerliste, die Iquitos als Titelverteidiger ziert.

Nr. 1 Guignol Filip Minarik

Eines der drei besten deutschen Rennpferde ist Stall Ullmanns Guignol. Er ist hier bestens bekannt von seinem Sieg aus dem Großen Preis der Badischen Wirtschaft vom Frühjahrs-Meeting, als er Iquitos bezwingen konnte. Im letzten Jahr siegte er im Großen Preis von Bayern, ließ dort als krasser Außenseiter aufhorchen. Das war keine Eintagsfliege, man hat mit ihm jetzt bewusst gewartet bis zum Großen Preis von Baden. Trainer Jean-Pierre Carvalho ("Er kommt mit jedem Boden klar, aber ein bisschen weich wäre besser") siegte hier 2014 mit Ivanhowe.

Nr. 2 Iquitos Andrasch Starke

Der Titelverteidiger, der Galopper des Jahres, Deutschlands Publikumsliebling: Das ist Iquitos, der kleine Hengst mit dem großen Kämpferherzen, der als frischer Sieger aus dem Großen Dallmayr-Preis in München nach Iffezheim kommt. Eine Augenverletzung, offenbar zugezogen bei seinem zweiten Platz hier im Frühjahr durch einen Dreckklumpen, ist auskuriert, Trainer Hans-Jürgen Gröschel hat Iquitos zurück zur Bestform geführt. Der Stall Mulligan ist eine Besitzergemeinschaft von Golffreunden aus dem Kölner Raum, unvergessen sind die emotionalen Szenen nach dem Sieg vor einem Jahr im strömenden Regen. Mit Andrasch Starke im Sattel ist Iquitos der Favorit.

Nr. 3 Prize Money Martin Lane

Prize Money ist eines von zwei Pferden, das Trainer Saeed bin Suroor für den Rennstall Godolphin von Scheich Mohammed al Maktoum aus Dubai an den Start schickt. Er ist wohl nur die zweite Waffe aus dem Aufgebot, war zuletzt Sechster im Dallmayr-Preis in München, das zumindest reicht normalerweise nicht zu einem Sieg in diesem Großen Preis von Baden. Aber: Mit 674233 Euro ist Prize Money der Gewinnsummen-Krösus im Starterfeld, hat vor allem in Dubai richtig Kasse gemacht.

Nr. 4 Spend the Cash Martin Seidl

Ohne Spend the Cash nahe treten zu wollen, aber nach allem, was man bisher so gesehen hat, ist der Wallach hier überfordert. Vor zwei Jahren war er Sechster in diesem Rennen, hat Ende Juli in Bad Harzburg bei seinem Comeback nach mehr als 17 Monaten Pause ein kleines Rennen leicht und locker gewonnen. Das hier ist dennoch der Griff nach den Sternen. Jockey Martin Seidl ist einer der Aufsteiger der Szene, einer der wenigen hiesigen Nachwuchsjockeys und einer, auf den man für die Zukunft sicherlich bauen kann. Spend the Cash ist eines von drei Pferden von Championtrainer Markus Klug im Rennen.

Nr. 5 Best Solution William Carson

Jockey William Carson ist der Enkel der Jockey-Legende Willie Carson, der 1976 hier mit dem Außenseiter Sharper den Großen Preis gewinnen konnte. Best Solution ist das zweite Godolphin-Pferd im Rennen und steht an den Wettmärkten deutlich kürzer als Prize Money. Im Großen Dallmayr-Preis war Best Solution nur von Iquitos geschlagen, die Leistung war bärenstark. Im Epsom Derby, dem englischen Derby, war er in diesem Jahr Achter. Nach diesen Formen muss man Best Solution hier stark auf der Rechnung haben.

Nr. 6 Colomano Eduardo Pedroza

"Vergiss nie die beste Leistung eines Pferdes : "Das ist eine alte Weisheit in diesem Rennsport und diese auf Colomano angewendet bedeutet: Der Hengst war nicht ohne Grund der Favorit im diesjährigen Deutschen Derby. Als Sieger des Oppenheim-Union-Rennens gegen Windstoß hatte er sich diese Rolle gesichert, war im Derby dann auf Rang 13 ohne Chance, wurde aber auch angaloppiert. Der vierte Platz zuletzt im Großen Preis von Berlin war aller Ehren wert, auch wenn er schlussendlich keine Siegchance hatte. Auf Besitzerwunsch reitet Eduardo Pedroza den Hengst aus dem Stall Reckendorf, in der Geschichte dieser Besitzergemeinschaft der Familien Reckendorf und Kollmann gab es zahlreiche Spitzengalopper. Colomano muss, um auf dem Treppchen zu landen, hier die Bestform zeigen.

Nr. 7 Windstoß Adrie de Vries

Mit einer sehenswerten Leistung von einem der letzten Plätze kommend hat Windstoß am ersten Juli-Sonntag des Deutsche Derby gewonnen. Geritten damals von Maxim Pecheur, jetzt ist Adrie de Vries wieder an Bord als Stalljockey von Trainer Markus Klug. De Vries war in Hamburg mit Fingerbruch außer Gefecht. Diese Verletzung hatte er sich bei einem Sturz mit Windstoß in Hannover zugezogen. Der Hengst startete wenige Tage später in der Union, wurde Zweiter, und gewann dann das Derby. Der Jockey musste länger pausieren. Nach dem Sturz so schnell zurückzukommen hat Windstoß die Herzen des Publikums zufliegen lassen, der Hengst aus dem Gestüt Röttgen hat mittlerweile eine gewaltige Fangemeinde. Hier muss er Trumpf bedienen. "Gegen Iquitos könnte es schwer werden", sagt Trainer Klug, ist aber natürlich voller Hoffnung auf eine tolle Leistung von Windstoß.