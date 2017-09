Der beste Guignol, den es je gab

Zur Nationalhymne nahm er seinen Hut dann doch ab. Jean-Pierre Carvalho, Trainer in Bergheim bei Köln, ist ansonsten selten ohne Kopfbedeckung zu sehen. Selbst beim Frühstück am Sonntagmorgen im Hotel Schweizerhof in Baden-Baden behielt er seine Kappe auf. Und auf die Frage, ob er denn den Großen Preis von Baden gewinnen würde, sagte er nur: "Warum eigentlich nicht."

Acht Stunden später war das Realität. Der fünf Jahre alte Hengst Guignol, den Carvalho für die Kölner Familie Ullmann trainiert, gewann gegen den Favoriten Iquitos das wichtigste Rennen der Großen Woche. Start-Ziel unter einem groß motivierten Filip Minarik, der den Sieg anschließend auch gebührend feierte. Jean-Pierre Carvalho (46) war wie gewohnt eher sachlich, der Jubel spielte sich eher innerlich ab. "Angst hatte ich eigentlich nur beim Start", sagte er, "wichtig ist, dass man ihn frei galoppieren lässt, er darf nicht unter Druck gesetzt werden. Und das passierte dann auch, in der Zielgeraden habe ich das dann ganz beruhigt gesehen."

Schon im Frühjahr hatte es beim Grand Prix den Einlauf Guignol - Iquitos gegeben, doch werden sich die Wege der beiden Pferde erst einmal nicht mehr kreuzen. Denn Guignol ist ein Pferd mit einigen Vorlieben und vielen Fragezeichen. So galoppiert er auf einem Linkskurs wie Iffezheim besonders gut. Deshalb wird er demnächst nur noch auf solchen Bahnen antreten. "Er läuft jetzt am 1. November in München und dann ein paar Wochen später eventuell im Japan-Cup in Tokio", gab Gebhard Apelt, der General Manager des Stalles Ullmann die Marschroute vor. In München hat er 2016 gewonnen.

Es hat ziemlich lange gebraucht, bis Guignol so richtig Tritt gefasst hat, Iffezheim sah jetzt seinen erst 13. Start, wenig genug für einen fünf Jahre alten Vollblüter. "Er hat ja auch seine Probleme", sagte Apelt. Diese liegen im gesundheitlichen Bereich, denn es hat in der Vergangenheit durchaus Interessenten aus dem Ausland gegeben, die ihn kaufen wollte. Doch die entsprechenden tierärztlichen Untersuchungen hat er nie bestanden. Störend scheint sich das zumindest auf die Leistungen nicht auszuwirken, der aktuelle Guignol ist der Beste, den es je gab.

Aufgaloppiert war er nur als dritter Favorit, denn das Duell zwischen Iquitos und Windstoß war im Vorhinein eigentlich das vorherrschende Thema gewesen. Der amtierende "Galopper des Jahres" und Vorjahressieger kam vom letzten Platz zwar noch gut ins Rennen, aber eine ernsthafte Gefahr für Iquitos war er nicht, er konnte gerade noch Rang zwei gegen den stark laufenden Colomano retten. "Vielleicht hätte Andrasch Starke noch etwas länger warten müssen", meinte Trainer Hans-Jürgen Gröschel, "aber es war heute einfach nicht der Tag von Iquitos. Der Boden war zu trocken, das Rennen auch zu langsam. Außerdem war es fast schon zu warm für ihn." Sein Vorjahres-Siegjockey Ian Ferguson weilte in Iffezheim. Seine Herzerkrankung ist weitgehend auskuriert, Rennen wird der Schotte allerdings nicht mehr reiten.

Der Prix de l'Arc de Triomphe am 1. Oktober ist unverändert das Ziel von Iquitos. "Wenn Andrasch Starke kann und will, dann reitet er ihn dort auch", sagte Gröschel, "ich will jetzt eigentlich nicht mehr den Jockey wechseln."

Doch etwas blass blieb der Derbysieger Windstoß, der aus eigentlich guter Ausgangsposition nicht recht weiterkam. "Gegen die älteren Pferde ist es halt nicht so einfach", konstatierte Trainer Markus Klug.