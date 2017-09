Nicht alles gepasst

"Platz drei und vier ist unangenehm, wir würden am Ende der Saison schon gerne oben mitspielen, auch wenn wir derzeit nicht die Ergebnisse von Linx oder dem Freiburger FC Abliefern können", ordnete Blickers Kollege Jürgen Rittenauer das Saisonziel seiner Farben, die sich vor gut drei Wochen noch mit Borussia Dortmund im DFB-Pokal maßen, ein. Mörsch kam - wie bereits in drei der vier vorangegangenen Saisonspiele - nicht gut in die Partie. Die erste Viertelstunde herrschte in beiden Strafräumen absolutes Zutrittsverbot, lediglich Leon Preine hatte auf Mörscher Seite eine Freistoßgelegenheit, die er aber ungenutzt ließ. Erst nach gut 20 Spielminuten hatten die Gäste durch Frank Stark die erste Abschlussgelegenheit, die durch Fabian Hegele im Möscher Gehäuse aber entschärft werden konnte. Mit dieser Gelegenheit begann die erste Gäste-Drangphase. So musste Preine in höchster Not retten. Als Matt Lehel tunnelte und überlegt auf den einschussbereiten Stark passte, war Keeper Hegele chancenlos.

Nach der Pause agierte Mörsch druckvoller. "Man hat nach der Pause gesehen, was für ein exzellenter Trainer da an der Mörscher Bank steht. Mörsch machte uns durch die taktischen Umstellungen einige Probleme", lobte Rittenauer die Mörscher Umstellungen. In der 51. Spielminute tauchte Rielasingen für gute 20 Minuten letztmals im Mörscher Strafraum auf. Steven Herbote bot sich auf Mörscher Seite die Chance zum Ausgleich, er fand aber mit seinem Querpass keinen Mitspieler. Mörsch kam nun immer besser ins Spiel und hatte durch Herbote und Leiss mehrfach die Chance zum Ausgleich. Erst nach 76 Minuten konnten sich die Gäste wieder befreien, als der eingewechselte Mendes im Strafraum abgeblockt wurde. Wellenhäuser gelang das Kunststück den Ball aus drei Metern über das Mörscher Gehäuse zu schießen (78.). Gerade als der SVM die Schlussphase einläutete - die letzte Heimniederlage datierte von Oktober 2016 -, lud Verteidiger Pflugfelder die Gäste ein, den Sack zuzumachen, als er mit seinem Abwehrschnitzer Matt ins Spiel brachte, der zur Entscheidung traf. Celentano hätte verkürzen können, er scheiterte in der Schlussminute aber am gut aufgelegten Dennis Klose im Rielasinger Tor.

Blicker: "Das Schöne an unserem Sport ist doch, dass wir nach dieser Niederlage am Freitag im Derby wieder bei Null beginnen. Wir hatten heute in einzelnen Phasen des Spiels die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen, und dem Spiel eventuell eine Wende zu geben. Jetzt heißt es, sich unter der Woche gut auf Kuppenheim vorbereiten und auf das Derby zu brennen."

SV Mörsch: Hegele, Celentano, Preine, Baumann, Lehel, Schmitt, Leiss, Gauder, Herbote, Heck (Pflugfelder 59.), Würz

Rielasingen-Arlen: Klose, Kling (Kayantas 83.), Greuter, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (Wellhäuser 88.), Berger, Matt (Almeida 80.), F. Stark, Heller (Mendes 66.)

Schiedsrichter: Gallus - Zuschauer: 250 - Tore: 0:1 Stark (38.), 0:2 Matt (78.).(red)