"Schönste Zeiten"

Als der ehemalige "Leichtgewichtsjockey" Jean-Pierre Carvalho vor drei Jahren völlig überraschend zum Trainer der Rennpferde der Familie Ullmann und des Gestüts Schlenderhan nach Bergheim an der Erft berufen wurde, reagierte die Turfszene mit Kopfschütteln. Wieso der? Die Zweifel waren groß, aber der kleine Franzose hat allen Skeptikern das Gegenteil bewiesen. Er hat bislang die erstaunliche Zahl von 23 Europa-Gruppe-Rennen gewonnen.

Den Großen Preis von Baden schon 2014 mit dem später nach Australien verkauften Ivanhowe. Der Sieg mit Guignol aus dem Stall Ullmann am Sonntag im 145. Großen Preis von Baden war bereits der zweite Gruppe-I-Sieg mit diesem Hengst. Diesmal in Iffezheim, wo er schon als Jockey am Stall von Urs Suter tätig war und im Jahre 2011 für kurze Zeit auch im jetzigen Hammer-Hansen-Stall trainiert hat. Für den Besitzer Klaus Hofmann zog er mit dessen Pferden dann - weil angeblich die Iffezheimer Sandbahn zu schlecht war - nach Frankfurt am Main und verschwand schließlich in Frankreich mehr oder weniger von der Bildfläche. Bis der Ruf von Generalmanager Gebhard Apelt auf die Privatanlage nach Bergheim kam, wo man sich von Wilhelm Giedt überraschend getrennt hatte.

Mit Iffezheim und Baden-Baden verbindet ihn viel: "Als ich bei Suter engagiert war, haben meine Frau Sandra und ich in Lichtental gewohnt und unser Sohn Joel ist in der Stadtklinik in Baden-Baden geboren. Es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben", schwärmt er von seiner badischen Epoche. Jean-Pierre Carvalho war und ist kein Typ für das Rampenlicht und das analysiert er erstaunlich selbstkritisch: "Ich war in den letzten Jahren meiner Karriere in der Jockey-Bestenliste immer mit vorne. Aber nie ganz vorne. Es gab wenig Höhen, aber auch wenige Tiefen. Man könnte sagen, ich sei langweilig oder anonym. Ich bin eben gefragt, wenn die Großen nicht reiten." 51 Kilogramm waren ein ideales Gewicht.

In der Szene wird der Franzose, der vor seinem Wechsel nach Deutschland kein Rennen gewann, nur Jippi gerufen. Dafür hat ein alter ungarischer Jockeydiener in Wien gesorgt, der den Namen nicht richtig verstand und auf alle Reitklamotten nur Jippi schrieb. Bei der Großen Woche 2008 wurde der leichte Franzose Meeting-Champion - fast schon vergessen. Es gab auch einen dreimonatigen Aufenthalt im Zockerparadies Macao, doch der Familienmensch Jean-Pierre Carvalho mochte so lange und so weit nicht weg sein.

Die Arbeit mit den vielen guten Pferden in Bergheim vor den Toren Kölns ist allerdings auch nicht unproblematisch. Der Manager Gebhard Apelt spielt eine große Rolle und derzeit steht der eigentliche Patron Georg von Ullmann mit persönlicher Anwesenheitspflicht in einem auf 45 Verhandlungstage anberaumten Prozess als Angeklagter vor dem Landgericht Köln. Es geht um den Vorwurf der Untreue in einem besonders schweren Fall aus der Zeit Ullmanns als Aufsichtsratsvorsitzender der Oppenheim-Bank. Die einschlägige Turf-Presse verschweigt den Fall hartnäckig. Der Rennstall und die Schlenderhaner Zucht sind ihnen heilig.